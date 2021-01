Restricciones sanitarias: ¿qué ocurrió para que las aliviaran?

Ante el avance de casos de coronavirus en el país, especialmente en Capital y Gran Buenos Aires, donde casi no hubo tregua con la llegada del verano, el Gobierno Nacional anunció que aplicarían medidas de restricción sanitarias. Esto provocó enojo por parte de las autoridades provinciales, quienes en algunos casos, como en Mendoza y Córdoba, dijeron que no acatarían la decisión.

Sobre esto hablamos con el periodista y analista político Daniel Bilotta, quien dijo que "ya no se trata solo de un tema de opositores, quienes seguramente tienen mayor margen mayor de autonomía frente al gobierno para decir lo que piensan, sino también de lo que ocurre en cada provincia", comentó.

Justamente, el columnista de Días de Enero hizo referencia a que "ayer en Mendoza, antes de que el Gobierno Provincial comunicara su intención de no adherir al decreto, circuló un hashtag pidiendo que no se acatara la decisión del Ejecutivo Nacional". "Quiero decir que el clima en la sociedad frente a las restricciones es malo, sobre todo teniendo en cuenta cuál fue el resultado de la larga cuarentena", explicó.

"Eso también me parece que influye al Gobierno Nacional frente a qué medidas tomar. Comenzamos con restricciones duras y ahora se habla de dejar un margen importante de libertad a cada gobernador para que decida cómo aplicar el decreto", opinó Bilotta quien completó su reflexión diciendo que a su entender, "hubo un cambio de postura importante del Gobierno Nacional a medida de que pasaban las horas y se iban encontrando con una reacción adversa".

En conclusión: "No digo que hasta un hashtag vaya a definir una medida, pero me parece que el gobierno está muy sensible. Así como también me parece que han faltado precisiones por parte de las autoridades, tanto provinciales como nacionales, respecto de las medidas que se debían tomar con las actividades recreativas". Esto último, en referencia a las vacaciones de verano, principalmente.

Justamente por esto, "ahora, con los hechos encima, resulta difícil arbitrar los medios para frenar el avance del coronavirus y no afectar el resto de la temporada". Incluso Bilotta comentó que muchos turistas comenzaron ayer mismo a hacer cancelaciones de sus reservas en la costa, aún antes de que salga el decreto.