Hebe Casado, la controvertida diputada del Pro que dice ir por todo

Para muchos, ingresar a la política sin ser parte de una militancia activa, suele ser una jungla. Para ella, fue un desafío que aceptó con entusiasmo. Hoy es una de las legisladoras que más controversia genera, sobre todo puertas afuera de la Casa de las Leyes. A través de las redes suele opinar sin eufemismos sobre lo que piensa.

Hebe Casado, actual diputada del cuarto distrito, oriunda de San Rafael. De profesión médica, casada y con dos hijos. Estudió Medicina en la Universidad Nacional de Cuyo, hizo dos especialidades: Clínica Médica y después Inmunología. "Inmunología ahora es como la vedette de la medicina, pero cuando yo hice la especialidad no era muy conocida. La hice

porque significaba un desafío, algo nuevo y siempre me gustan los desafíos", recuerda la legisladora y se emociona al comentar que ama su profesión. "Desde los 3 años dije que iba a ser médica, a pesar de no tener ningún médico en la familia. Me puse ese objetivo desde chica y lo logré. Soy la primera egresada universitaria en la familia", recuerda.

-En medio de la vocación y profesión de ser médica, ¿De dónde surge la política?

-Está relacionado con eso justamente. Siempre he sido activa en ayudar en ONG, en diferentes

lugares. He sido crítica de la política en general, como cualquier persona de la clase media que no

pertenece al sector político. Siempre he participado en las diferentes actividades, ya sea en comisiones de padres en la

escuela y otras actividades que tenían que ver con resolverle problemas a la gente. Dentro de mi

profesión me ha permitido viajar mucho a congresos y actividades. Al menos dos veces al año

viajar a diferentes congresos, ya sea Europa y Estados Unidos. Eso me abrió bastante la cabeza con

lo que estaba pasando, respecto de la anterior gestión de Cristina. Nos estaban llevando a

Venezuela.

Ahí fue, que en el 2015 abrieron un voluntariado del Pro, nos fuimos a inscribir en una plataforma on line. Dije ‘es hora de comprometerse o irse del país’"

De esta manera y por medio de un voluntariado, Hebe Casado, ingresa la política a su vida. Luego de la inscripción, recibió un llamado de Bs. As. donde le notificaron que era la primera mujer en anotarse del departamento y le solicitaron que se encargara de juntar más voluntarios para fiscalizar. " Así fue que me iban pasando los teléfonos y con otras personas íbamos llamando, integrando personas y quedé como referente del Pro sin quererlo ni buscarlo. De esta manera fue que nos hicimos cargo de la campaña del 2015, con otras personas que igual que yo no venían de la política y con personas del radicalismo que tenían las mismas intenciones. Esa fue mi incursión en política y quedé como referente del Pro y a partir de ahí cualquier cosa que pasaba del Pro me preguntaban a mí o a las personas que estaban a mi lado".

En el año 2017, llegaron las elecciones de medio término, y en ese momento le notifican a la actual diputada que necesitaban un referente del Pro que quisiera ir en las listas de Cambiemos. La propuesta y oportunidad llegó para Hebe Casado, frente a esta noticia la medica cuenta: "Me lo proponen a mí, yo no quería saber nada porque tenía a mi vida organizada, mi consultorio, mi vida familiar, todo estructurado y participar de un cargo político no era lo que estaba en mis planes y alteraba mi agenda que estaba bastante organizada", explica la mujer, que recibió a MDZ en su despacho de la Legislatura.

“Así fue que en un principio dije ‘si voy en una lista que sea concejal, así estoy cerca de mi familia, no me tenga que mover de mi lugar de donde vivo porque me complicaría mucho la vida familiar y profesional. Por razones que todavía no termino de dilucidar termino en una lista de diputados en un lugar que no era entrable, que era el tercer lugar del cuarto distrito, que habitualmente no

entraban los candidatos en esa posición. Resulta que ese año sí entré, por 600 votos ocupé la tercera banca y acá estoy. Tuve que adaptar mi vida profesional, familiar y política y empezar a ver cómo era esto, estudiar mucho, involucrarme porque soy de involucrarme en lo que hago y soy obsesiva con lo que trabajo".

Actualmente, dentro de la Legislatura, es la presidenta de la Comisión de Salud. Pero sus aspiraciones van más allá del cargo legislativo.

Dispuesta a todo, Hebe Casado asegura que desde el Ejecutivo se pueden cambiar más realidades. No pone en dudas que le gustaría aspirar a la intendencia del departamento de San Rafael.

-¿Intendenta?

-Puede ser

El uso político de las redes sociales

Considerada una de las legisladoras más verborrágicas y polémicas por sus mensajes en las redes sociales, deja plasmado su punto de vista en cada posteo. Muchas de sus opiniones le han traído problemas, incluso con amenazas de suspensión en la Legislatura.

El año pasado, la diputada realizó en twitter, una comparación entre los muertos de la dictadura con los de la pandemia. "Son 30.000, no como los otros 30.000. Un éxito la estrategia del gobierno de científicos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación ni a la educación ni a la salud", expresó la legisladora en su perfil de la red social.

Por esta postura, la legisladora enfrentó en la Cámara Baja que se votara una moción de privilegio, que se rechazó, para determinar si correspondía una suspensión. "No fue algo buscado. Siempre he sido activa en las redes sociales, creo que es una forma que uno tiene de hacer conocido lo que uno piensa en este ámbito. Sabemos que tanto los particulares como periodistas están pendientes de las redes sociales de las personalidades políticas. Sobre todo este año pasado que ha teniendo tanto que ver con la salud, me parecía importante ir marcando en lo que yo me he ido formando, marcando los errores para que no se cometieran o se resolvieran rápidamente. Desde mi parte veía que la forma que estaban encarando el tratamiento de la pandemia no era el correcto, ni desde lo científico, ni desde lo político y que iba a traer muchas consecuencias tanto para la salud como para la economía. Yo necesitaba sí o sí hacer ver esa posición", explica.

La legisladora no niega el uso de ese canal, aún sabiendo que es una herramienta sensible. "Las redes sociales me abrieron esa puerta. Uno no tiene siempre acceso a los medios periodísticos, porque muchas veces están pautados ya sea desde el Gobierno nacional o provincial y uno no tiene acceso directo con los medios para dar la opinión de distintos temas. Por eso, las redes sociales me han servido para eso, para dar a conocer mi opinión y visión respecto de la pandemia".

-¿Pensás que esto te va a traer problemas a futuro o que incluso te puede abrir puertas a otros cargos políticos?

-Creo que las redes sociales son una herramienta, son un arma de doble filo también. Así como pueden servir para comunicar cosas buenas, también pueden servir para que se saquen de contexto y pidan una suspensión, como pasó con los 30 mil desaparecidos. Depende mucho de la cantidad de seguidores, de las repercusión de las noticias. Un día uno puede estar arriba y al otro día abajo. Eso es fluctuante, no lo podemos determinar.

Elecciones y la posibilidad de integrar una lista

Hebe Casado ha demostrado tener "vocación de poder" y frente a esta situación la diputada asegura que si la necesitan para integrar la lista como Senadora Nacional por la posición que ocupa en este momento no dudaría en decir que sí.

Más allá de las elecciones de medio término, el partido que ella integra, el PRO, este año tiene que renovar autoridades, frente a esta situación Casado expone: "Creo que estoy en condiciones de disputarle la presidencia a cualquier hombre que quiera ser presidente del partido", desafía.

-¿Quién es el gobernador de Hebe Casado? ¿De Marchi, Suarez, Alfredo Cornejo?

-Creo que Alfredo Cornejo marcó un quiebre en la política mendocina, creo que vino a ordenar a la provincia que estaba inmersa en un gran desorden en lo político como en infraestructura. Creo que marcó el camino de cómo se debe seguir o qué pasos se deben seguir para tener una provincia ordenada. Creo que sentó las bases para que la provincia pueda crecer. Hizo algo

importante, que fue poner el foco en la salud, él aumentó o duplicó la cantidad de metros cubiertos que tiene la infraestructura en salud. Si nosotros no hubiésemos tenido esa infraestructura, seguramente la habríamos pasado muy mal el año pasado con la pandemia. Creo que eso es muy bueno de parte de Alfredo Cornejo".

Hebe Casado, médica y diputada, involucrada en la política y con grandes aspiraciones, que puede disputar la presidencia del Pro a nivel local, una ambición política que puede llevarla a intendenta de San Rafael y una disposición para

integrar una lista nacional en el caso que se la requiera.

"Exactamente", sentenció confiada la actual diputada del Pro.