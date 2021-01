Qué podrían haber hecho River y Boca con la plata que perdieron

Mañana a las 17 hs se juega la final de la Copa Libertadores, entre Santos y Palmeiras, los dos equipos brasileños que dejaron afuera a Boca y a River, respectivamente. Los clubes argentinos se lamentan por la pérdida de la gloria futbolística pero también por las elevadas sumas de dinero que no pudieron recaudar. El periodista deportivo Miguel Simón nos dio los detalles.

"Hoy nuestro cierre de semana habría sido diferente con Boca y/o River llegando a la final del Maracaná. Algo que parecía probable, no estuvieron lejos de alcanzar ese encuentro cumbre", dijo hacia el final de su columna diaria Simón. "River estuvo un poco más cerca en ese segundo partido, se alejó la chance por lo hecho en Argentina, y Boca, tras el empate 0 a 0 en la Bombonera, también vio cercana la oportunidad de aprovechar y meterse en la final de la Copa Libertadores", recordó.

Claramente, "lo que no imaginó Boca fue el paupérrimo desempeño en el partido de Brasil frente a Santos, como River tampoco imaginó el desenfocado desempeño que tuvo en la ida en Avellaneda". De hecho, "era imposible pensar que River iba a perder una serie en la ida, jugando de local y desenfocado". Esto por varios motivos: "por la localía, más allá de la ausencia de público, y por el despeño en el partido. Por las reacciones de Enzo Pérez con todo su oficio, la expulsión de Carrascal y un mal que terminó siendo aún mayor porque después vino el gol de Palmeiras que fue el definitivo, el que marcó esa distancia".

Todo eso que describió, Simón lo catalogó como "situaciones inesperadas que terminaron con esta final, entre Palmeiras y Santos". Pero además, "lo que deben estar lamentando Boca y River es el premio para el ganador de la Copa Libertadores: son US$15 millones en disputa y redondeando la cifra de todo lo que termina termina recogiendo por el torneo son US$22 millones más la chance del mundial de clubes, que por lo menos son US$ 4 millones".

No son detalles menores. Menos en el momento que transitan los clubes: "Pensemos que Boca no pudo ni acercarse a US$ 7 millones que pedían por Pol Fernández, y River tiene dificultades para traer a Palavecino y para elevar un poco la oferta que había hecho del préstamo".

Además, Simón resaltó que sólo por llegar a la final de la Copa Libertadores también ganaban un buen monto. "Hubo mucho en juego en cuanto a gloria deportiva y a tesorería, que no pudieron concretar. Por eso el lamento debe ser profundo en ambos clubes", concluyó.