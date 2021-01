Quiénes y como pueden acceder al Plan Básico y Universal de internet

Desde el 1 de enero del 2021 entró en vigencia el Plan Básico y Universal. Esta medida establece que todas las empresas que brindan servicio de comunicaciones ya sea celular, telefonía fija, conexión a internet y TV por cable, están obligadas a ofrecer planes subsidiados para un sector de la sociedad.

El objetivo fundamental de dicho plan es favorecer el acceso de esos servicios a los sectores con menores ingresos y sobre todo la población más vulnerable, que actualmente ronda los 10 millones de personas.

En MDZ Radio dialogó Guillermo Elizalde, representante de Mendoza en Enacom, quién dio detalles del programa nacional y habló de su implementación.

"El Plan Básico Universal está dirigido a los sectores más humildes. Con la pandemia explotó la conectividad, en un principio se pensó que la conectividad era un privilegio, después se planteo la importancia y hoy se dijo que es imprescindible. Sin conectividad no hay educación, no hay teletrabajo y no hay posibilidad de encuentro a través de plataformas virtuales", detalló Elizalde.

¿Quiénes pueden acceder al plan?

Jubilados, Pensionados, con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos.

Trabajadores y trabajadoras en relación de dependencia con remuneración inferior o igual a dos salarios mínimos.

Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y Beneficiarios de la Asignación Universal por Embarazo.

Monotributo Social.

Trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles.

Se sumaron clubes de barrios y asociaciones de bomberos voluntarios.

¿Cómo acceder al plan?

Ingresar a la página www.enacom.gob.ar y completar los datos de la declaración jurada o formulario que se expone.

Escuchá la entrevista completa acá.