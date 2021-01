¿Por qué Mauricio Macri se baja de las elecciones 2021?

Nuestro columnista y analista Daniel Bilotta explicó por qué Mauricio Macri no será candidato en las elecciones legislativas 2021, que son las que renuevan 127 diputados y 24 senadores. De todos modos, el expresidente sí participará en la selección de aspirantes para formar parte de las listas de Juntos por el Cambio y eso lo deja en una posición de privilegio.

En primer lugar Bilotta aclaró que Macri, tal y como se sabía, se bajó de las elecciones 2021, que comienzan a discutirse en febrero, pero sobre 2023, que son las presidenciales, aún no ha dicho nada.

"Era un dato conocido que Macri no iba a ser candidato, en todo caso lo que ha hecho Fernando de Andreis, ex secretario de la presidencia en su gestión, ha sido confirmar lo que ya se sabía", dijo Bilotta. Sin embargo, "lo más interesante es que el expresidente sí va a participar de la confección de listas".

Para nuestro columnista aquello "es interesante porque no ser candidato pero poder incidir en la lista lo deja en una posición privilegiada en este fenómeno al que vamos a asistir entre abril y mayo, que es la definición de candidatos del PRO que van a definir la oferta electoral".

¿Por qué Macri no estará en las listas 2021?

Bilotta dijo que, a su entender, "para cualquier expresidente la Cámara de Diputados es un destino menor y que además lo deja muy expuesto en términos de imagen pública. Así como sucede con Cristina Kirchner, Macri también tiene muchas causas judiciales dando vueltas, por lo tanto si accediera a ser candidato a diputado pareciera que está pensando más en los fueros que en la actividad de la Cámara".

Además, "Macri no es una persona cuyas características tengan que ver con el funcionamiento de la Cámara: no es un gran orador ni es alguien que conozca profundamente la técnica parlamentaria, con lo cual me parece una elección de bastante sentido común", concluyó nuestro columnista.