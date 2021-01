Vaticinan que el dólar llegará a 100 pesos: ¿cuándo lo hará?

Hablamos con el economista y columnista de Días de Enero, de MDZ Radio, Carlos Burgueño, sobre el valor del dólar oficial. Asegura que no tenemos atraso cambiario y vaticina el valor que alcanzaría pronto la moneda estadounidense.

"Hay una ventaja en esta Argentina", dijo Burgueño. Y comentó: "El dólar no está atrasado, está atrasado para los exportadores primarios por las retenciones. Pero con los otros dólares, el financiero, el blue, el oficial sin retenciones, no tenemos un tipo de cambio atrasado".

De ahora en adelante, según el especialista, "es responsabilidad del Banco Central ir actualizando ese dólar con la inflación".

"No puedo decir el tiempo, momento ni mes pero la idea del gobierno y del Banco Central es ir gradualmente actualizando el tipo de cambio oficial, para que no se retrase con la inflación", completó. Es decir que, como la inflación de 2020 fue del 36%, esa será la actualización que el gabinete económico irá buscando.

"Febrero será un mes complicado, siempre lo es", adelantó Burgueño. Sin embargo, "en marzo o abril, si la 'diosa soja' nos da un guiño, ahí puede ser que haya una aceleración de la valuación oficial. Pero no esperen una mega devaluación porque no la habrá y el gobierno no tiene por qué potenciarla", dijo el economista. "Eso también es un mensaje para los sojeros al que le dicen: 'Mirá, con este precio de la soja y la convicción de que el gobierno no va a devaluar, te conviene liquidar'", completó.

Además, Burgueño dijo que si bien bajó un poco la cotización de la soja, el precio "está muy bien". Y explicó que disminuyó porque se estima una muy buena cosecha en Argentina y en Brasil, así que "en algún punto de los mercados somos protagonistas: en la soja", concluyó.