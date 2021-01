Ivermectina: ¿el gran aliado contra el coronavirus?

Hablamos con Roberto Hirsch, jefe de Departamento de Enfermedades infecciosas del Hospital Muñiz, sobre la utilización de Ivermectina en la lucha contra el coronavirus. Nos dijo que tiene un efecto preventivo y otro para uso en las personas ya contagiadas. Avaló la utilización de esta droga.

La Pampa va a empezar a trabajar con Ivermectina para pacientes con coronavirus y, como no es un tratamiento que no está aprobado por la Anmat generó polémica. Sin embargo, Hirsch aclaró que "la ivermectina hace más de 20 años que está autorizada como antiparasitario, no sólo acá sino también en EE.UU. No está autorizada como antiviral".

Respecto de los estudios que se han realizado en referencia al coronavirus, el médico dijo que en abril lo empezaron a usar con buenos resultados, tanto como terapia preventiva, como uso en enfermos. "La sacamos del trabajo que hicieron los australianos, cuando comprobaron que dosis altas de ivermectina eran capaces de actuar en cultivos celulares del virus sars cov 2, en 48 horas", detalló.

A partir de allí, hicieron varios cultivos celulares, donde trataron un grupo grande de pacientes. Según nos cuenta Hirsch, los pacientes leves eran 135, de los cuales ninguno se internó. Cuando se esperaba al menos que el 5 % tuviera que hacerlo. Mientras que los casos moderados y severos fueron 44, de los cuales 32 se trataron con Ivermectina y 12 con otros tratamientos. Tres de estos últimos murieron, es decir el 25%. Mientras que de los primeros sólo uno, que ya tenía otra enfermedad grave.

"Ahora hay 35 trabajos terminados en el mundo, con más 10 mil pacientes observados y en ninguno de los casos la ivermectina no sirvió", dijo el jefe de Departamento de Enfermedades infecciosas del Hospital Muñiz.

¿Cómo actúa la ivermectina?

Según Hirsch la ivermectina tiene 3 mecanismos distintos. Por un lado, "mata los virus, porque inhibe una proteína que es la que hace el virus se reproduzca o bien porque pone poros en la cubierta del virus, por la cual entra oxígeno y el virus de muere"; contó.

Mientras que "el sars cov es una inflamación de las células que revisten todos los vasos del organismo. Y la ivermectina también sirve para frenar la híper inflamación". Finalmente, "prolonga parcialmente la coagulación, que es el impacto que está teniendo la gente joven con esta nueva cepa. Así, se producen menos cuadros de trombosis y embolia".

Hirsch dijo que la ivermectina es una droga conocida y poco tóxica. De hecho, la calificó como "una gran droga, que ha solucionado los problemas de parasitosis del mundo. En Egipto la OMS provee ivermectina por el problema de la parasitosis y por eso Egipto tuvo tan poco covid".

Finalmente el doctor resaltó que únicamente debe ser indicada bajo prescripción médica y que en ningún caso una persona debe auto medicarse.

