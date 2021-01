¡Impensado! ¿Cuánto gana un profesional en Noruega?

En MDZ Radio hablamos con Gastón Aguirre, un biólogo argentino que vive en Noruega. Nos contó cómo atraviesan la crisis sanitaria, cómo es el proceso de vacunación y detalles sobre el modo de vida noruego y el salario mínimo. Reconoció que si bien extraña a sus afectos, ya no volvería a Argentina y contó por qué.

Crisis sanitaria y recomendaciones sin exigencias

A Aguirre aún le sorprende que en Noruega no hay presencia policial ni una persona encargada de decir cómo comportarse frente a las sugerencias de Salud gubernamentales. "Todo lo que pide el gobierno son recomendaciones, se apela al sentido común y se cumple bastante. No hay aplicaciones ni permisos para circular, como en Argentina", contó.

Los noruegos saben que si hay mucha gente o aglomeraciones deben ponerse el barbijo, sino pueden no usarlo.

Sobre la campaña de vacunación, el biólogo explicó que entre Navidad y Año Nuevo llegaron las primeras dosis de Pfizer y que comenzaron colocando 40 mil por semana, después fueron aumentando. Primero inocularon a los ancianos que viven en residencias, "que acá son muchos", contó.

Además, "hace poco comenzó a llegar la vacuna de Moderna, que es menor cantidad, y a partir de marzo debería llegar la de Astrazeneca o la de Oxford". "La idea del gobierno es tener a toda la población de Noruega vacunada hacia el fin del verano europeo", detalló Aguirre.

Sobre los 23 fallecimientos en hogares de ancianos que se dieron, según las primeras informaciones (luego desmentidas) por colocarse la vacuna, el biólogo dijo que se trataba de personas de más de 80 años que habían recibido la vacuna de Pfizer. "Pero se llegó a la conclusión de que podrían haber muerto de cualquier modo, incluso varios eran enfermos terminales. A partir de allí se abrió una investigación y se le dijo a los médicos que evalúen si en el caso de personas mayores con enfermedades conviene aplicar o no la vacuna", comentó.

Noruega y su salud 100% pública

"Aquí la salud es totalmente pública y funciona muy bien", dijo Aguirre. Una persona tiene un número, que sería como el DNI argentino, que sirve tanto para pagar impuestos como para acceder a la salud pública. "Cuando yo vine al país, me llegó una carta con el nombre de mi médico de cabecera, que es el más próximo al domicilio", contó Aguirre.

En Noruega, todas las personas deben ir primero al médico de cabecera, que pueden cambiar hasta 2 veces por año, y este la deriva a algún especialista si fuese necesario. Sí es privada la odontología para mayores de 18 años, aunque algunos tratamientos están subsidiados.

¿Cuánto gana un profesional en Noruega?

Aguirre contó que un profesional calificado con poca antigüedad tiene un salario mínimo de 30 mil coronas netas, que serían aproximadamente 3300 dólares, un camarero 20 mil coronas netas (2200 dólares, aproximadamente) y con propinas puede llegar a los 2800 dólares.

Mientras que un alquiler de 2 ambientes ronda las 10 mil coronas, es decir que "una persona con un trabajo no calificado en Noruega gasta menos de la mitad en la vivienda", dijo el entrevistado. El trabajo en negro es imposible allá, porque por ejemplo "mientras uno no esté registrado y pagando impuestos, no tiene acceso a la salud pública".

Finalmente, el biólogo detalló que en Noruega "se vive muy bien. Es increíble, no hay inseguridad, hay naturaleza por todos lados". Por eso, aseguró que si bien extraña a los afectos, "la vida ya la planeo en Noruega".