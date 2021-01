El sector empresarial se resiente ante la extensión de medidas de protección laboral

Tras la decisión del Gobierno nacional de extender la prohibición de suspensiones y los despidos de personal y la doble indemnización durante todo el año, el sector empresario reaccionó y algunos de sus voceros empiezan a dar sus argumentos en contra. Aducen, por ejemplo, que son medidas que atentan contra el empleo genuino. MDZ Radio habló sobre este tema con el economista Carlos Burgueño.

Según la información que tiene Burgueño, Alberto Fernández no iba a tomar esta medida en su gobierno, pero lo terminó haciendo por presión de la CGT y del resto de los gremios. La extensión de estas medidas, por otro lado, también es por presión de la CGT. Lo que ocurre es que "los empresarios dicen que esto garantiza que casi no haya despidos, pero también que no hayan nuevos puestos de trabajo".

¿Si no hubiera doble indemnización qué tan alta sería la taza de desempleo? "Probablemente sería más alta, pero también la taza de creación de empleo crecería. Eso es lo que el Gobierno no toma en cuenta", respondió el economista. "Ante estas decisiones y las faltas de certezas de las políticas económicas del país, los empresarios son reticentes a crear puestos de trabajo", reiteró.

Además, Burgueño comentó que estas decisiones se desprenden otros inconvenientes, como que las empresas, al crecer y no querer tomar más personal, le piden a sus empleados cumplir horas extras, pero estos se niegan porque entrar en Ganancias y los descuentos terminan por no favorecerlos económicamente. Como contrapartida, esta decisión es "un gran motor de trabajo en negro y precario".

Las señales negativas que estas medidas implican

Por otra parte, nuestro columnista nos dejó otra reflexión respecto de esta extensión: "Evidentemente, el Gobierno hace una lectura de la realidad económica pesimista, porque ve hacia adelante que la situación no será tan expansiva y por eso necesita extender la doble indemnización". Incluso "podrían no haber tomado esa decisión y comunicar que le ponen fin a la medida porque ya terminó la crisis y estamos en una situación de crecimiento. Pero decidió dar este otro mensaje, entonces quiere decir que no está tan convencido de que se cumplas las expectativas originales".

"¿Y si bajamos los aportes?", se preguntó el economista de modo retórico. "Por ahí los empresarios se animan a contratar más gente, si contratar no fuese tan caro, por supuesto. Algún impuesto al menos, de acá al fin de la crisis", se respondió.

Entre la reacción que se desató entre los oyentes, aparecieron algunas preguntas. "¿Por qué no hacemos que las empresas se comprometan a mantener la nómina. Pero, en caso de tener un mal empleado se lo pueda echar?", cuestionó uno de ellos a MDZ Radio. Por su parte, Burgueño que pensar eso "requiere de creatividad y trabajo. Ahí se demuestra que lo que falta es trabajo dentro del propio Ministerio de Trabajo".

Además, el especialista dijo que si bien siempre elige defender a los empleados, es cierto que "las leyes laborales argentinas están repletas de abusos para los empresarios". Y ejemplificó: "Un empresario está casi imposibilitado de despedir a una persona con causa y en general elige hacerlo con un arreglo. Si llegan un juicio laboral, además del atraso, es imposible que lo pueda llegar a ganar la empresa, ni te digo los montos que deben abonar. Hay empresas que han quebrado por eso".

"Hay que reformar las leyes laborales en argentina. Pero eso es un proyecto ambicioso", concluyó Burgueño.