Vandalismo e incendio en una escuela de Capital

"La Borghi", escuela llamada así por la comunidad educativa, está ubicada en el Barrio Cano de la Ciudad de Mendoza. El día martes al rededor de las 17, docentes y alumnos, se encontraron con la triste noticia de que el frente de la institución y parte de la secretaría sufrieron un incendio. Se está investigando si fue intencional o accidental.

Docentes del establecimiento expresaron su malestar frente a lo sucedido y resaltaron que durante el aislamiento social y obligatorio la escuela fue robada y vandalizada en cinco oportunidades.

En la puerta del establecimiento habitaban personas en situación de calle, y sus colchones también fueron incendiados. Frente a esta problemática Eduardo Andrades, delegado de la regional Norte, dialogó con MDZ y expresó: "Unas personas instaladas en la puerta de la escuela, que tenían los colchones ahí, no se sabe si fue intencional o no, si hubo riña entre ellos. No se como fue, pero en definitiva prendieron fuego los colchones pegados al ingreso de la escuela".

Durante el siniestro se llamó a los bomberos y se tuvo que forzar la puerta, Andrades relata que en ese momento la escuela se encontraba sin sereno, pero aclara que la institución tiene cuidador y agrega: "Infraestructura ya ha tomado cartas en el asunto y en área de seguridad hemos ido cubriendo de alguna manera la custodia por la parte principal" sentenció.