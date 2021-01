Teletrabajo: el Gobierno alivianó la ley a favor de los empresarios

Ayer se reglamentó la que fue una polémica norma. Hablamos de la ley de teletrabajo, la cual tras su aprobación generó revuelo, sobre todo dentro del sector empresarios, por puntos que eran considerados ambiguos o que incluso desalentaban este modo de empleo. En su reglamentación, muchos aspectos que generaron controversia fueron modificados. Sobre esto hablamos con Matías Ghidini, especialista en Mercado Laboral.

Justamente, tras su aprobación en el Congreso y el enojo de los empresarios, hubo quienes dijeron que se debía esperar la reglamentación para ver el alcance de esta norma, que por la rapidez de su tratamiento "estaba un poco cruzada", dijo Ghidini. "Evidentemente hubo un 'recalculando', que hizo que esta norma finalmente sea un poco más equidistante y sirva para aplacar a polémica y los reclamos de las empresas", completó.

En otras palabras, siempre según nuestro entrevistado, el Ejecutivo "´tuneó´varios puntos que fueron muy criticados, haciendo una ley más lógica o digerible para las empresas". Esto podría leerse como un guiño a los empresarios por parte del gobierno.

"También es cierto que esta ley le pegaba a un sector muy importante en la economía argentina, que es el de la tecnología y el de la economía del conocimiento. Quienes de alguna manera fueron los primeros que impulsaron esta práctica en el hogar", comentó Ghidini.

En detalle

Inicialmente se le adjudicaba al empleador la responsabilidad de proveer a sus empleados los elementos necesarios para trabajar. Tras la reglamentación "las computadoras, sistemas o software, se definen como elementos que se tienen que dar, pero no remunerativos. Con lo cual ahí también hay un guiño a las empresas en ese sentido", explicó el especialista.

Antes se hablaba de que el trabajador que estuviera haciendo home office podía volver cuando quisiera a la presencialidad, lo cual obligaba a las empresas a tener un lugar físico obligatoriamente. Ahora a reglamentación ley dice que hay que buscar un motivo razonable y sobresaliente para regresar, lo cual "quedará para la definición de los juicios de cada uno", dijo Ghidini.

Mientras que también la norma dice que si la tarea es esporádica y ocasional no es considerado teletrabajador. "Eso también cae en una ambigüedad porque el 80% de las empresas están pensando en volver a la presencialidad 2 días y teletrabajar 3. Ahí ese grupo no queda dentro de esta norma", opinó el especialista en Mercado Laboral.

Finalmente habló sobre un punto que, a su entender, "sigue siendo desconectado de la realidad actual" y es el derecho a la desconexión digital. "Esta reglamentación lo matiza, pero dice que eventualmente puede trabajar con husos horarios diferentes o por una razón objetiva. ¿Que es una razón objetiva?", se preguntó

Y opinó: "Va a contramano de lo que es el trabajo del mundo. Hablar de desconexión digital cuando la vida es digital es medio raro. Hoy así como uno desde el trabajo pide un turno al médico, fuera del trabajo responde un mensaje laboral. Está todo integrado, consecuencia de la tecnología que, para bien o para mal, nos permite estar 100% conectados. Hablar de desconexión digital atrasa conceptualmente".

Ghidini concluyó en que, a su entender, "es una gran oportunidad perdida". "Todos sabemos que tenemos un marco legal laboral que no favorece la creación de empleo, que es arcaico. Esto podría haber sido una normativa ágil, dinámica, que genere nuevos puestos como trabajadores freelance o por proyecto. En cambio, no piensa en el trabajo del futuro, en quienes lo van a trabajar, hacia donde va. Se hizo algo que era necesario pero que no termina de cubrir todos los puntos que hoy y sobre todo mañana será el trabajo del futuro".