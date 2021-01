Dakar 2021: Orly Terranova celebró el triunfo de Kevin Benavides

Recién llegado de Arabia Saudita, entrevistamos al piloto mendocino Orly Terranova, quien viene de correr su 15to Dakar, el 13ro en autos. La vuelta fue con sabor amargo porque es la quinta competencia que no pudo completar, pero celebró sí la victoria del salteño Kevin Benavides, quien se consagró en el Dakar de Arabia Saudita con un histórico triunfo en la categoría motos.

Terranova nos contó que en esta carrera la organización buscaba bajar los índices de accidentes, y lo logró pero "lamentablemente no del todo, porque hoy tuvimos una noticia muy triste", dijo en referencia a la muerte del piloto francés Pierre Cherpin. "Una navegación que cambió considerablemente sobre cómo teníamos que afrontar las tripulaciones, a mi me gustó", comentó.

Sin embargo, el mendocino también resaltó que fueron etapas muy duras, largas y cambiantes. "La configuración de la carrera es fantástica", dijo el mendocino, "la mitad que pudimos correr la pasamos bien. El nivel de competitividad extraordinario".

De todos modos, la derrota golpeó al piloto del Mini, quien calificó al Dakar 2021 como "una experiencia linda pero a medias, porque el resultado no era el que queríamos". Su gran conclusión fue que "afrontar la carrera en un año atípico, como fue el 2020, sin ningún estímulo específico arriba del auto, sin ningún kilómetro recorrido, es casi imposible".

Con esas adversidades que describió Terranova, "llegás en una condición muy compleja tanto técnica, de puesta a punto, como física. Uno puede hacer bici y gimnasio, pero el auto es muy específico y no lo reemplazas". Otros de los puntos negativos fue "que los ingenieros no hayan podido viajar a Alemania, que las cosas se hagan a distancia, que el auto haya sido armado a ultimo momento, nuevo, impecable, pero hace que el mini necesite mucha puesta a punto".

Orly marcó una falla que tuvo la organización, a su entender, y fue el armado de un circuito de 6 km para toda la carrera. "Entonces imaginate camiones, motos, autos, UTV y cuatri, en un lugar de 6 km, en la primera jornada quedó inandable. Toda curva que tenía había quedó enderezada, por lo que no pudimos poner el auto a punto", comentó. "Dabas una vuelta y cuando querías dar de nuevo tenías que esperar media hora para largar. Se hacía muy difícil trabajar", completó.

Por todo esto, Terranova dijo que "si me dicen que vaya a correr de nuevo sin poder hacer ningún kilómetro previo prefiero no ir, ese fue un error mío tal vez". "Cuando uno va muy incómodo arriba del auto, además de pasarla mal te desconcentras y podés cometer errores. En el caso nuestro no pasó, pero sí tuvimos muchísimos problemas técnicos que nos fueron dejando afuera de la carrera", completó.

En aquel mismo sentido marcó como la génesis del problema no haber tenido un calendario normal y no haber includio ningún estímulo, "lo que pasa es que si íbamos a correr la baja previa en diciembre nos teníamos que quedar, era un Dakar de 60 días, y yo no estaba dispuesto a hacerlo Es un país muy hostil para el que no es de ahí, por el idioma, no hay nada para hacer, quedarte ahí es difícil", completó y dijo resignado: "Pero bueno, cuando uno toma la decisión y estás afuera no queda otra que disfrutar e intentar volverte a Mendoza. Nos quedó un gusto amargo, pero no será ni el primero ni el último, así es la vida".

Gran victoria de Kevin Benavides

El salteño Kevin Benavides se convirtió en el primer piloto sudamericano en ganar en motos. Sobre lo que Orly destacó: "Para mí el logro de Kevin es único y lo más importante del deporte motor en los últimos 30 años". "Corrió contra 25 cracks, logró el sueño de muchos deportistas. Hay una camada extraordinaria de pilotos como Franco (Caimi), Luciano Benavides y Nacho Cornejo", completó.

"Lo que le tocó a Kevin es de una magnitud única para el deporte motor latinoamericano. Aparte en la categoría motos y autos están las dos grandes coronas. Para Argentina eso es único", reiteró con orgullo el piloto mendocino.

Sobre Caimi dijo que "tiene que tomar una decisión, porque el equipo Yamaha no está a la altura. Como también yo tengo que tomar la decisión de que definitivamente el 4x4 no está en prioridad del equipo y que por ende no es un auto competitivo hoy".

En este enlace podés escuchar la entrevista completa.