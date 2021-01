Grave crisis en la educación privada: deudas, cierres y éxodo estudiantil

La crisis económica producto de la pandemia de coronavirus ha golpeado fuertemente a la educación privada, donde el 70% de los establecimientos presenta algún tipo de deuda financiera, principalmente por la falta de pago de las cuotas de las familias, a la vez que enfrentan una caída del 30% en la matriculación de estudiantes y un mayor riesgo de cierre definitivo.

Miguel Calvete, presidente del Instituto de Estudios de Consumo Masivo (Indecom), explicó en MDZ Radio que “más del 60% de los padres que mandan a sus hijos a escuelas privadas están en situación de mora, lo que genera un efecto cascada en las finanzas de muchos establecimientos cuyas cuotas oscilan entre 5.000 y 15.000 pesos”.

“Ese porcentaje de mora hace que el 70% de las escuelas privadas consultadas tengan algún tipo de deuda, sobre todo en aportes a la seguridad social, proveedores e impuestos”, resaltó.

Entre los motivos que las familias alegan para no abonar las cuotas de las escuelas privadas, Calvete indicó que el principal es “la incertidumbre por la pandemia y la no concurrencia a clases, sumado a que en muchos sectores medios la caída de ingresos ha generado que se priorice otros gastos y no la educación”.

Asimismo, el titular del Indecom reveló que “alrededor del 30% de los padres manifestaron no estar de acuerdo con la educación a distancia, mientras que el 12% están en mora por haber perdido su trabajo o por tener menores ingresos (25%)”. En ese sentido, remarcó que “muchas escuelas no están preparadas o no tienen suficiente preparación para llevar adelante una educación a distancia, y la falta de ingresos hace que esta situación se agrave por no poder aggiornarse en tiempo y forma”.

“Las deudas por familia rondan entre 25.000 pesos y 120.000 pesos, y se estima una caída del 30% en la matriculación para el ciclo lectivo 2021”, pronosticó.

Entre las estrategias empleadas por los colegios privados para mitigar el impacto de la crisis y retener estudiantes, Calvete mencionó que están estableciendo planes de pago y medias becas, además de ofrecer retiros voluntarios entre personal docente y no docente.

“Un 20% de los establecimientos, especialmente jardines maternales y primarios, están bajo procedimiento preventivo de crisis y no van a volver a abrir sus puertas, aunque algunos se están fusionando con otros establecimientos para achicar gastos”, destacó.

Escuchá acá la entrevista completa.