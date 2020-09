Sergio Berni: “Quiero un país donde dejemos de entregar planes sociales“

En el programa No Tan Millennials hablamos con el Ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. Le preguntamos sobre la toma de tierras, la inseguridad y el caso Facundo Astudillo Castro.

Sobre la toma de terrenos Berni dijo que lo que está sucediendo es que hay falta de vivienda digna, algo que ha dejado en evidencia la pandemia. Para solucionarlo, "se necesita un plan de vivienda, urbanización y entrega de lotes con servicio". Pero, aclaró que también es necesario "hacer cumplir la ley, no hay otra alternativa viable".

Además, el ministro resaltó que los terrenos que se toman en la provincia de Buenos Aires, en general, están viciados de alguna necesidad de infraestructura, no tienen servicios o se inundan. Por lo tanto, "nunca se soluciona el tema de la vivienda de manera práctica, lo que hay que hacer es una planificación y la entrega de viviendas con servicios".

Finalmente dijo que la ley es taxativa, no hay que hacer ningún tipo de análisis sobre qué es una usurpación. "En Argentina me parece que hay que dejar de discutir lo obvio. En vez de debatir si la usurpación es un delito o no, empecemos a ver cómo solucionar la deficiencia de vivienda", sentenció.

"Quiero un país donde el trabajo sea el principal organizador social y donde dejemos de entregar planes sociales, que eso vaya a una cooperativa y se armen viviendas", concluyó Berni.

"Yo creo que lo más importante que tiene que tener un político es la transparencia ideológica" @SergioBerniArg — MDZ Radio (@mdz_radio) September 7, 2020

La provincia de Bs As enferma de inseguridad

"La provincia de Bs As está atravesando una enfermedad, que es la inseguridad", dijo el médico. "Debemos entender que la seguridad se construye y no es una actitud pasiva, en eso el nuestro es un plan de seguridad que difiere de todos lo que han pasado hasta el momento", aseguró.

Según comentó Berni, una de las variables a tener en cuenta cuando diseñan un plan de seguridad es la caída del PBI, ya que "el delito acompaña de forma proporcional a este descenso: cuanto más cae el PBI, más se levantan los índices delictivos". Con la diferencia, contó Berni, de que cuando el Producto Bruto Interno vuelve a la normalidad, la delincuencia no vuelve a recuperar los valores de donde había partido.

Por eso, "cuando nosotros proyectamos cuáles serán los índices delictivos para este y el siguiente año, con la incidencia de la pandemia que ha trastocado la economía transversalmente, lo vemos con mucha preocupación y prendemos todas las alarmas".

Los delitos empiezan a ser cada vez más desorganizados, según Berni, salvo el de usurpación. Sobre este último dijo que es un gran negocio de abogados, inmobiliarias, contadores, que se ampara en la necesidad de la gente: "una vez que consolidan la toma, contratan barrabravas y mano de obra que surge del narco tráfico para sacarlos a patadas, quedarse con esas tierras y vender", detalló el ministro.

Por lo tanto, aquel delito ha crecido en cuanto a su organización, y "la contracara es el robo y el hurto, que cada vez más son más jóvenes quienes los cometen", concluyó.

Caso Facundo Astudillo

Finalmente, Berni se refirió al asesinato del joven, dijo que "no discutí con la madre de Facundo ni con los abogados". "Lo que digo es lo que pasa en el expediente judicial, porque una cosa es lo que transcurre ahí y otra la que cuentan en los medios", aseguró el abogado.

"En el expediente hay pruebas contundentes que son valoradas y por algo la justicia nunca hizo lugar al pedido de detener a la policía. Cada vez que piden la detención de la policía, la justicia lo deniega. Hasta el momento no hay una sola prueba y por lo tanto me tengo que regir por la situación judicial", aseguró Berni.

Para concluir, remarcó que "esto no es una defensa corporativa de la policía bonaerense, por el contrario. Nosotros sabemos lo difícil que es la policía , la historia y el peso que arrastra, pero desde ningún punto de vista, por sacarme un problema de encima voy a inculpar a un inocente".

La entrevista completa, acá.