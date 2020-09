Laura Muñoz, ex de Alejandro Vandenbroele: "Tengo miedo desde que ganó el gobierno corrupto que tenemos ahora"

Hay una iniciativa provincial para impedir que las personas condenadas en primera instancia por delitos de corrupción integren cargos públicos. Una de las militantes de este proyecto, que se llama Ficha Limpia, es Laura Muñoz, la ex pareja de Alejandro Vandenbroele.

Muñoz dialogó con MDZ Radio y aseguró que si esta ley se aprueba, "las listas de 2021 van a estar limpias de corruptos y ladrones". Se trata de una norma para que los corruptos y los que están condenados en primera instancia por delitos de esa índole y de integridad sexual no puedan ocupar cargos.

"Es importante que la gente se entere de lo que está pasando y que apoye esta ley. En el caso de que la justicia sea rápida en su accionar, y la persona tenga su condena y vaya presa, después de cumplir su condena podría ocupar un cargo electivo. Pero en los casos de corrupción, las mismas sentencias los inhabilitan, como fue el caso de Boudou", explicó Muñoz en el programa No Tan Millennials.

Asimismo destacó la importancia de que cada persona desde su lugar haga algo. "Si no aportamos nada, nada va a cambiar. Se pueden hacer cosas antes para no quejarse después", dijo Muñoz, quien fue testigo clave en la causa Ciccone.

Por otro lado habló de su percepción de la Justicia y de la impunidad. "El miedo lo tengo desde que ganó el gobierno corrupto que tenemos ahora y desde que quedaron en libertad Boudou y Nuñez Carmona", aseguró a la vez que manifiesta sentir impotencia de haberse llevado la peor parte por intentar hacer algo bueno.

Sobre su vida tras la denuncia, afirma que trata de mostrarse fuerte y positiva, pero dice que estas situaciones la destruyen. "Es muy difícil sobrevivir a una denuncia de corrupción como me pasó a mi. Yo preferiría vivir en el anonimato, pero no puedo porque este es el lugar que me tocó. Voy a seguir apoyando estas causas para dejarle un buen país a mis hijos".

"Me resulta muy difícil confiar en la Justicia. Yo nunca me he cansado y siempre he sido sincera. La Justicia va a trabajar cuando no soporte más la presión de la sociedad", dijo Muñoz.

