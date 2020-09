Gastronómicos piden bajar los "gastos altísimos" de la política para poder reducir impuestos: este es el plan

Fernando Barbera, empresario gastronómico y presidente de la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines de Mendoza (AEHGA) se refirió luego de las nuevas restricciones impuestas en Mendoza. Si bien dijo que entienden las medidas, pidió bajar los gastos de la política para que los negocios no se vean ahogados por la cantidad de impuestos.

"Vemos que el Gobierno provincial busca el equilibrio para mantener las actividades económicas, vemos el esfuerzo de mantener aunque sea un poco abierto", reconoció. Pero a pesar de esto, desde el sector insisten en que "estamos en pérdida desde marzo y sabemos que hasta fin de año así será", insistió.

La desesperación de estos empresarios es tal que han solicitado a las gestiones provincial y nacional bajar las cargas tributarias. De no cambiar la situación, "el día que se ponga de pie el turismo, no van a quedar empresas", consideró.

Para el reconocido empresario gastronómico es posible bajar los impuestos, como el inmobiliario o ingresos brutos, y esto se haría reduciendo los gastos de la política. "Si bien se está gastando mucho en salud, se puede", aseguró.

Barbera insistió en que "hay mucho gasto de los partidos políticos, que no tiene que ver con políticas públicas, hay que poner las cosas sobre la mesa, no ser hipócritas". Vaticinó que de no suceder esto, "en meses vamos a tener una desocupación altísima porque el sector privado no podrá mantener los puestos de trabajo".

Considerando que se trata de una "situación peor de la del 2001" y propuso eliminar las elecciones PASO del próximo año para ahorrar en política y además reducir las ganancias de los políticos, ya que "los sueldos altísimos no son reales".

