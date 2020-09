Convivir con el virus: cómo son los testeos por covid privados en Mendoza

A medida que crece la incertidumbre, las consultas para realizarse el testeo de Covid de manera particular aumentan. Hoy en día en Mendoza todos tenemos a alguien cercano que tiene o tuvo coronavirus. Incluso puede pasarnos que tengamos la duda de haber transitado la enfermedad sin síntomas ya que estuvimos quizás muy expuestos.

Desde MDZ Radio consultamos al bioquímico Rafael Pérez Elizalde para que nos cuente desde su laboratorio, los testeos que ofrecen, cuanto tardan, en qué consisten y qué valor tienen.

Los testeos que se ofrecen son "anticuerpos que se detectan en sangre que aparecen después del séptimo día de haber estado en contacto con un paciente covid positivo o a los cinco días después de haber presentado síntomas. Estos análisis se hacen con una extracción de sangre y determinan dos anticuerpos: IGM que detectaría un proceso activo de la enfermedad e IGG que detecta aquel proceso que ya pasó a crónica y que ya tienen inmunidad".

Se pueden hacer tests rápidos que son cualitativos y que el tienen resultado está en una hora y media o dos y que nos dice si lo tiene o no, o si lo ha tenido o no. O bien, se pueden hacer tests cuantitativos que demoran entre 48 y 72 horas que nos dice la cantidad de anticuerpos. El bioquímico agrega que ellos trabajan con plasma, no con punción del dedo porque de esa manera obtienen más anticuerpos y por eso es más rápido.

Lo más importante para acceder a realizarse este análisis es tener un tiempo de espera adecuado. Pérez Elizalde lo compara en ese sentido con el test de embarazo, que "tampoco puede hacerse al otro día". Por eso destaca que "el test no va a servir si no están las situaciones apropiadas". Ahora, si se empieza con síntomas leves o difusos conviene dejar pasar unos días para hacerse el test, pero si se trata de un paciente de riesgo, se debe activar el protocolo inmediatamente. Cuando se detecta un positivo, se le avisa al paciente cualquiera sea su edad y situación para que se aísle principalmente, pero también para que de aviso a las autoridades de salud y active el protocolo.

La gran mayoría de los que consultan son personas jóvenes asintomáticos que se asustan y después toman conciencia de que el riesgo más grande que tienen ellos es contagiar a un paciente vulnerable cercano a ellos. Por eso "ellos vienen y consultan y quieren saber si ese contacto que tuvieron puede haberlos contagiado o no". La edad que prevalece entre la gente que consulta y se hace el test son jóvenes entre 20 y 35 años. Según explica Pérez Elizalde, se trata de la franja etaria en la que las personas se movilizan más, tienen más vida social y más actividad física. La gente mayor está más guardada. En cuanto a los rubros, el personal de salud y los policías es lo que más ha aumentado en estas últimas semanas.

¿Puede dar falso negativo?

El falso negativo puede darse en el análisis de sangre por no haber esperado e tiempo suficiente. En este caso, puede dar positivo el hisopado y no presentar anticuerpos. Por eso, desde el laboratorio recomiendan que si el paciente tiene síntomas, active el protocolo inmediatamente.

El laboratorio Pérez Elizalde viene realizando la analítica de covid desde el mes de Julio. Pero, según explica el dueño las consultas estos últimos 15 días han aumentado enormemente. "Hoy por hoy estamos realizando entre 50 y 70 extracciones diarias con un porcentaje alto de positividad en especial estos últimos diez días". Aunque este test se realiza principalmente de forma particular con un costo de 2.400 pesos, hay algunas obras sociales que ya lo están reconociendo "como el del personal de la salud y dos o tres más que ya lo tienen nomenclado".

Entre las personas que consultan sobre su situación hay muchas que se realizan de manera casi habitual, cada unas tres semanas el test. Se trata de quienes tienen menores con alguna enfermedad o adultos mayores a su cargo. "Lo hacen con cierta frecuencia para quedarse más tranquilos que no son ellos los portadores del virus y no tener esa responsabilidad de contagiar a otros".

¿Me puedo hacer el hisopado de manera particular?

El hisopado que es la técnica con que se testea por protocolo del Ministerio de Salud, también puede realizarse de forma privada o particular. En el Laboratorio virológico de Cuyo realizan distintas pruebas de laboratorio para la detección de Covid. De hecho, fue el Laboratorio seleccionado en Mendoza para realizar PCR en tiempo real para coronavirus (método de referencia). Allí también puede hacerse de manera privada el hisopado de presentar síntomas compatibles con Covid.

Cuando un paciente da positivo, se le dice que active el protocolo inmediatamente. El bioquímico Perez Elizalde aclara que es importante que se realice el hisopado porque el análisis de sangre es un método indirecto de detección, el método confirmatorio es el hisopado.

"La gente en términos generales está bien informada sobre lo que tiene que hacer. Incluso ahora es más frecuente que activen el protocolo porque como ya no se interna a los asintomáticos o enfermos leves, saben que van a poder hacer el aislamiento sin dejar su casa".

De cualquier manera, lo más importante además de cuidarse es saber que si tenemos síntomas compatibles con Covid-19 nos aislemos inmediatamente y consultemos a un médico lo antes posible.

Escuchá la nota completa acá.