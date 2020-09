Un senador insiste que el cupo trans es discriminatorio

Todas las semanas el programa "Sonría, lo estamos filmando" trae un segmento llamado "Circo de la Legislatura" donde las discusiones entre legisladores entran en la orden del día.

En la sesión de hoy, a la hora de tratar proyectos sobre tablas, pidió la palabra el senador y pastor Héctor Bonarrico y manifestó: "Este proyecto tiene como objetivo manifestar mi total disconformidad con el Decreto presidencial 721/20 donde se estable el cupo para personas travestis, transexuales y transgénero. El señor presidente agranda la brecha y hace una gran discriminación, no incluye lesbianas gay, bisexuales, entre otros".

Las respuestas a esta postura no se demoraron en llegar y quien solicitó la palabra fue el senador del Frente de Todos Lucas Ilardo, que acotó: "Habíamos acordado que este expediente se iba a discutir en comisión por eso no voy a perder un segundo del tiempo que merece la gente, si estuviéramos en otro momento, las palabras del senador Bonarrico merecían repudio y denuncia por discriminación".

Bonarrico accedió nuevamente al uso de la palabra y enfrentó a Ilardo: "Usted se está acostumbrando a gobernar con decretos, me pide que me calle, que me calle (risas)".

