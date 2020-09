¿Por qué Argentina no legaliza el aborto?

Hoy se conmemora el día de acción global por el acceso a un aborto legal y seguro. En ese marco, en el programa No Tan Millennials hablamos con Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Ayer hubo una campaña llamada "los ramos de la deshonra", mediante la cual un grupo de activistas a favor de la despenalización del aborto llevaron hasta el Congreso nacional ramos compuestos por hierbas que suelen utilizar las mujeres para interrumpir su embarazo clandestinamente.

La intención, según Belski fue "hacerle ver a los legisladores que aún mueren mujeres en este país, más en este contexto de Covid, y que es responsabilidad de esa institución que el proyecto de despenalización se debata y ojalá se legalice". De cualquier modo, según la directora de Amnistía, "esto no nos parece un tema que los diputados tengan en agenda".

400 "ramos de la deshonra" acercaron al Congreso nacional ayer.

Sin embargo, desde el movimiento saben el presidente tiene intenciones de enviarlo, pero suponen que "el peronismo nunca va a mandar una ley que no va a salir, intuimos que no hay quórum y que ese sería el problema por el cual este proyecto no se estaría mandando. No porque no haya voluntad".

Por otro lado, según Belski, el gobierno tiene otro temor: si se debate este tema en el Congreso, las personas que están a favor van a salir a la calle a expresarse, en este contexto de pandemia. "Pero es cuestión de manejar la situación", expresó.

En tanto que desde el movimiento global también reclaman por la falta de datos oficiales y reales. "Lo que sí tenemos desde Amnistía es una investigación que hicimos ahora, donde entrevistamos a médicos y prestadores de salud del país, y nos contaron que se redujo muchísimo la consulta por aborto legal y por solicitud de anticoncepción, porque las mujeres tienen miedo de ir a las salitas a buscar este tipo de ayuda".

Por otro lado, "sabemos también que en la línea del ministerio de mujeres y diversidad la mayor consulta que hubo es por interrupción de aborto legal". "Es decir, que hay algo ahí que no condice: hay mujeres que están queriendo abortar, que no se acercaron al sistema de salud y que en algún lugar abortaron", completó Belski.

Para la directora del movimiento, Brasil, México y Argentina son países que marcan mucha tendencia en la región. Por eso, avanzar con el proyecto de despenalización del aborto, "no sólo es importante a nivel local sino incluso a nivel internacional".

¿Por qué en Argentina no se logra legalizar el aborto?

Fue la pregunta que le hicimos a Belski, quien aseguró que en nuestro país hay un fuerte compromiso con la iglesia. Por ejemplo, "Larreta tiene una presión enorme de los católicos y evangelistas para no implementar el protocolo de aborto legal que aprobó la Legislatura de Buenos Aires".

Por otro lado, la entrevistada resaltó que "los grupos religiosos son muy buenos haciendo lobby. Son muy verticalistas y ordenados, mientras que en el movimiento de mujeres del que yo soy parte somos un caos. Eso también perjudica las estrategias".

En este enlace, la entrevista completa