Justicia en la mira: ¿Peligra la autonomía de la Corte Suprema?

Este martes, la Corte Suprema de Justicia debe resolver la situación de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Pablo Castelli, luego de que la Cámara de Senadores y el mismo presidente manifestaran que el traslado, ocurrido durante el gobierno de Alberto Fernández, fue incorrecto.



En el programa Uno Nunca Sabe, el columnista político Daniel Bilotta, se refirió al tema y consideró que se palpa un hartazgo por parte de la sociedad. Algo que quedó en evidencia con la manifestación frente al domicilio de Ricardo Lorenzetti en el día de ayer.



Bilotta destacó que en relación al traslado de los jueces, hay un paso intermedio que puede ocurrir entre hoy y mañana y es que la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo se expida y se adelante a la Corte, declarando nulo el amparo presentado por los tres jueces.



"A raíz de las palabras pronunciadas por Alberto Fernández el día viernes, preguntándose qué busca Rozenkrantz con esta convocatoria. No está claro si la Corte rechazará el amparo presentado por los tres magistrados", explicó el columnista.



Asimismo señaló que hay una mayoría en el Gobierno que piensa que el per saltum va a ser rechazado y que una vez agotado este recurso, los jueces pedirán una intervención extraordinaria a la Corte.



Al gobierno le preocupa lo que está haciendo el peronismo dentro de la Corte, con Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda como representantes de ese espacio. Ambos consiguieron el voto de Highton de Nolasco para desplazar a Lorenzetti de la presidencia, analizó Bilotta y anticipó que esa mayoría, a la que a veces se suma Lorenzetti, aspira a que cuando Rosenkrantz termine su mandato, el máximo cargo judicial sea asumido por alguien que no haya sido presidente.



"Esta falta de control de lo que ocurre dentro de la Corte, o esta idea de un cuerpo colegiado, tiene al gobierno nacional mucho más inquieto que el caso de Bruglia, Bertuzzi y Castelli", contó Bilotta.



Por último, consideró que el Ejecutivo intenta decirle a la Corte cómo se tiene que comportar, lo que empuja a la Corte a dejar de lado lo que la distingue del resto de los poderes, que es su autonomía.

