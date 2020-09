Qué puntos de la ley de educación son los que generan el rechazo de los maestros

Unos días atrás José Thomas, el Director General de Escuelas (DGE) distribuyó el borrador de un proyecto de ley de educación provincial. Existe un atraso en una legislación local que se adapte a la nacional como una vieja deuda del sistema educativo mendocino. En eso hay un claro acuerdo. Sin embargo, desde el sector docente aseguran que el proyecto oficialista no resuelve ningún problema urgente de la Educación.

Aportes para la Ley Provincial de Educación



Ya está disponible, para toda la comunidad educativa, el acceso al borrador de la Ley Pcial. de Educación a través del sistema #GEM. Cada supervisor, directivo y docente puede ingresar a través de su usuario.



uD83DuDD17https://t.co/khEiyaqGS8 pic.twitter.com/EBdxbBEmul — DGE Mendoza (@MzaDGE) September 18, 2020

Desde MDZ Radio buscamos dialogar con Mónica Coronado, Licenciada en Psicopedagogía con una amplia experiencia en gestión educativa para ir punto por punto sobre el proyecto presentado por Thomas.

La DGE organizó dos actividades relacionadas a este tema. Primero el día miércoles se convocó a una charla online titulada "Ley de educación pública. Argumentos y perspectivas" a cargo del titular de la dirección. Luego el día jueves se realizó el Pre-congreso pedagógico de Mendoza como una antesala a lo que se espera sea luego el ámbito de discusión que promete el gobierno. En las dos oportunidades hubo reclamos por la imposibilidad de participar, de ingresar a las salas virtuales y sobre los comentarios que estaban cancelados. Por este motivo, muchos docentes ávidos de participar quedaron fuera de estas primeras instancias de debate. Así también lo confirmaba Mónica Coronado que tampoco pudo ingresar a ninguna de las dos actividades.

La necesidad de generar esta ley provincial surge de un desfasaje con respecto al marco normativo nacional. En términos provinciales estamos desactualizados y eso no abre ninguna polémica en la comunidad educativa. Una nueva ley es lo que hace falta.

Ahora bien, entre las observaciones que se le han hecho al borrador del oficialismo, una es que se trata "de un borrador que baja línea en términos de política educativa que no han sido sometidas a ningún tipo de consenso".

Una norma comienza detallando el objeto que regula. Este proyecto del gobierno no inicia con una definición del sistema educativo y como se configura, sino que "comienza detallando los derechos y los deberes de los actores". Esto determina una lógica más amplia detrás dónde es más importante definir las "obligaciones de los personajes que describe al principio que el mundo en el que deben desarrollarse".

Luego desde lo formal en el segundo artículo incorpora la gestión municipal. Esto puede llegar a ser un anexo, pero no forma parte de la Ley nacional. "No lo niego, pero no se entiende a qué apuntan con ello", apunta Coronado.

Entre las intenciones que el propio gobierno manifestó, el proyecto de ley busca regular lo que como sistema de contingencia se dio durante la pandemia. Entienden que es la aceleración de un proceso de digitalización que de una forma u otra los atravesaría. Por eso, en el artículo 4 habla de "promover la formación de ciudadanos/as digitales autónomos, mediante el desarrollo de competencias digitales y el manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación de un modo activo, innovador y crítico".

La licenciada Coronado señala que se busca regular el uso de las redes sociales tanto en el apartado referido a docentes como alumnos o padres. Insiste fuertemente en el uso responsable de las mismas por parte de padres y alumnos, cuando esto "es algo que la escuela no puede regular. Es un asunto social". Y además en el caso de los docentes ,no se hace una distinción del educador como ciudadano común con derecho de expresión y una vida privada, y por otro en su rol de trabajador de la educación. En este sentido, señala Coronado "se lo trata como un sujeto al que hay que tutelar y que además tiene que vigilar a la comunidad. Esto excede los alcances de una norma sobre el ejercicio docente". En definitiva , lo que se desprende de este punto es que "el docente puede ser retado o sancionado por el uso que hace de las redes sociales de acuerdo a la valoración de una autoridad".

Iniciamos el Pre Congreso Pedagógico Mendoza 2020, un espacio para debatir con todos los actores de la educación mendocina y juntos poder crear la Ley de Educación.



Aportes: https://t.co/Qpe7S1TRya

uD83DuDCE9infocongreso@mendoza.edu.ar#DebatimosLaLeyDeEducación #QueLosChicosAprendan pic.twitter.com/L9MF9cFoBw — Rodolfo Suarez (@rodysuarez) September 23, 2020

La invitación a debatir el proyecto tuvo la firma del propio Rodolfo Suarez a través de sus redes sociales. Desde el sector docente aseguran que la apertura para el diálogo está, pero que "el lugar donde debatir lineamientos de política educativa es el Consejo Provincial de Educación" apunta la licenciada Coronado. "Allí se deberían dar todas estas explicaciones previamente a largar un borrador". Además habrá que ver en qué términos se continúa el debate si se hace con argumentos, con distintos puntos de vista, con referencia a puntos de vista o si va a descender al agravio".

Por su parte el gremio organiza dos caravanazos para martes y miércoles de la semana que viene para reclamar la apertura de paritarias y manifestar su disconformidad con el proyecto oficialista. La licenciada Mónica Coronado coincide con el argumento de SUTE en que este borrador de Thomas "no soluciona ninguno de los temas urgentes del sistema educativo".

Escuchá la nota completa acá.