Médico del Central: "Lo que uno ve asusta bastante"

Juan Manuel Busquets es un doctor del área covid 19 del Hospital Central. Actualmente está cursando la enfermedad y, si bien no ha tenido complicaciones mayores, nos detalló cómo se vive la pandemia como médico y como paciente.

Busquets presta sus servicios en el quinto piso del Hospital Central, su rutina es de dos semanas de trabajo por dos de aislamiento. "La labor en el hospital es muy intensa, tenemos todas las camas ocupadas y la tarea en la guardia de admisión es igual o peor, porque también está saturada", comentó.

El médico dijo que no le están haciendo los testeos rutinarios al personal, a menos de que tengan síntomas. Lo que sí se aplica es que al regreso del aislamiento se les toma una muestra de sangre para detectar si tienen anticuerpos. De ese modo, pueden constatar si han estado expuestos al virus, a pesar de haber sido asintomáticos.

"En mi caso, en la última noche de guardia empecé con una tos leve y no le di mucha importancia. Al día siguiente entregué la guardia, me fui a mi casa y en la noche tuve fiebre. Al día siguiente me testeé y en 24 horas tuve el resultado, positivo", contó el médico.

Al respecto, dijo que "por suerte, he tenido un caso leve, no llegué a una neumonía ni a ningún indicio. Digo por suerte porque de eso se trata". "Pero yo estoy con los pacientes que están internados por casos severos y la verdad es que lo que uno ve asusta bastante", comentó.

Finalmente dijo que "gracias a que he tenido un cuadro leve no he llegado a sentir ese miedo como paciente, sino estaría asustado porque sé cómo sigue. Es duro ver a los pacientes".

En este enlace, la entrevista completa.