El drama de los adjudicatarios del Procrear: hace 9 meses que esperan acceder a sus viviendas

Son muchas las familias las que esperan que se les haga entrega de su vivienda del Procrear y que hasta el día de la fecha no reciben respuesta de las autoridades. En diálogo con el programa No Tan Millennials, Ana Ramazzi, contó la situación que atraviesan y dijo que "ya no es un reclamo, es una desesperación".

Son 825 familias entre Capital y 60 en Maipú, con las las unidades funcionales asignadas, ya terminadas y con los créditos aprobados, a la espera de ser convocados para firmar el boleta de compra-venta.

Ramazzi señaló que en su caso le iban a entregar la vivienda en el mes de enero, pero no se pudo por la falta de apoderado del banco en la provincia. En el mes de febrero se suspendió por vacaciones. "Nos llamaron en Marzo, estábamos de viaje y volvimos. Cuando llegamos a Mendoza nos encontramos con un mail de la escribana retrasando la entrega por el covid", explicó a MDZ Radio.

En el mes de julio volvieron a contactar a los adjudicatarios, seguida por una nueva suspensión, debido a la confirmación de un caso positivo.

El "acto de entrega" que se viene posponiendo desde principios de año, consta de una firma de un boleto de compra-venta ante escribano, con la presencia del titular y el co-titular en caso de que haya.

"Ninguno de los adjudicatarios estamos pagando hasta que no nos entreguen la llave. Pero todos estamos afrontando alquileres, mientras que el edificio está pagando seguridad privada para evitar usurpaciones", cuenta Ramazzi.

Además, la entrevistada dio detalles de su situación personal: "En diciembre me quedé sin trabajo y para poder acceder al crédito entregué la indemnización de 10 años, así cubrí el 40% de la vivienda", contó la adjudicataria y agregó que con el cambio de la fórmula UVA a HogAR, las unidades incrementaron un 34% su valor. "Ese porcentaje me lo calcularon sobre el total del monto de la vivienda, sin contemplar que ya había adelantado el 40%", concluyó.

Incluso señaló que han estado en contacto con personas de otras provincias y que están en la misma situación. Ya no saben a quién reclamar, debido a que ni el banco, ni el gobierno o los municipios, dan respuesta.

"Sentimos que tenemos un predio en medio de una maniobra política. La indignación es que están jugando con el techo de nuestras familias. No estamos pidiendo que nos den nada, estamos pidiendo pagar", lamentó Ramazzi, que en estos momentos se encuentra pagando alquiler, cuando podría contar con su vivienda propia.

