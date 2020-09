¿Extraviás cosas? Esta nota te va a interesar

Federico Croce, el columnista de Uno Nunca Sabe aseguró tener la clave para encontrar aquello que estabas buscando o cosas insólitas que no sabías siquiera que habías extraviado. Incluso, para quienes son más despistados en las finanzas, esta técnica también colaboraría para dar con dinero.

Luego de que Croce contara su técnica, a la que nos invitó a participar, nuestros oyentes se coparon con experiencias y anécdotas de lugares insólitos en los que dieron con cosas perdidas.

"Yo les digo a todos que esta tarde, cuando terminen sus actividades, vayan a su placard y revisen los bolsillos de cada prenda que tengan", propuso el periodista en el aire. Contó su experiencia y aseguró que, tras haber sacado su ropa de verano, dio con: "mis auriculares, que perdí hace un año exacto, euros, dólares y plata chilena".

Sacó la cuenta y confirmó que tiene 3 euros, 8 dólares y 250 pesos chilenos. Al cambio, Croce dijo que "me encontré $1.300 pesos revisando una camperita". "Busquen y urgen en sus bolsillos y en los del resto de la casa también", expresó el periodista.

Luego, los oyentes contaron sus experiencias. Estate atento a ellas, quién te dice y te ayudan a recordar dónde está eso que tanto estabas buscando:

"Yo tenía compra ventas y en un ropero que compré una señora tenía escondidos U$450 dólares".

"Hace dos años estaba en el día de la mudanza encontré en el placard $6.000. En ese momento, me salvó la mudanza y el mes".

"Durante la cuarentena me puse a ordenar las carteras y encontré $27.000, fue lo mejor del aislamiento".

"Fede tiene razón, hay que buscar: El novio de mi hija encontró $10.000, un IFE, entre ropa que ya no usaba".

"Yo planchando el jean de mi marido encontré $1.000".

"Yo ordenando un mueble encontré U$40.000".

Este mensaje desató polémica. El propio conductor de Uno Nunca Sabe, Marcelo Arce, dijo: "Para perder esa cifra debés tener mucho dinero". "¿Cómo no vas a tener registro?", se preguntó. Otros oyentes también opinaron al respecto, una cuestionó con humor si esa persona "¿era pariente de Menem?".

En tanto que la co conductora del programa aseguró que en una mudanza estaba tirando CD´s y DVD´s y "se me dio por revisar las cajitas. Menos mal, porque en una de ellas había escondido €1.200".

Las anécdotas de los oyentes continuaron así:

"Limpiando la biblioteca, en una colección de Borges encontré $30.000"

"En un libro de la facultad encontré 4 años después un cheque y $300"

"No llegabamos a fin de mes y ordenando un mueble di con $5000"

"Encontré en placares una carta de una prima de cuando éramos adolescentes. Hermoso hallazgo."

No faltaron los que tiraron abajo estas teorías con malos hallazgos o descreimientos:

"No puedo encontrar ni un Petrón"

"Señores, no revisen los bolsillos de sus parejas"

"Yo encontré una factura vencida de gas"

"Cómo hacen para olvidar que tenían tanta plata"

"En un pantalón encontré una caja de preservativos"

"Ayudándole a mi abuela a ordenar mi encontré cerca de un millón de pesos ley".

Finalmente, se desató la polémica: Si vos encontrás dinero en las prendas de tu pareja, ¿se lo devolvés?

Croce dijo que "depende el monto". "Yo encuentro 200 pesos en el bolsillo de mi pareja, me lo quedo. Ahora, si es un monto de envergadura armo lío, porque a mi me da la sensación de que me lo está escondiendo", se explayó.

En tanto que Arce dijo que dejarse el hallazgo "para mi es delito. Tenés que avisar, de última después te lo dejás". Laura asintió a esta premisa de Marcelo. A lo que Croce refutó: "No, no avisés al toque. Fijate si se pone nervioso y ahí te vas a dar cuenta si te lo estaba ocultado. Si no te dice nada en 10 días realmente se había olvidado".

No te pierdas esta divertida columna con todos los aportes del histriónico Federico Croce en la primera mañana de MDZ Radio, haciendo clic acá.