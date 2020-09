Argentina repite estos patrones políticos una y otra vez

En el último tiempo hemos escuchado al presidente hablar de la Argentina se ha caído y levantado numerosa cantidad de veces, y que la crisis derivada de la pandemia, será otra de las tantas que se podrá sortear.

En diálogo con MDZ Radio, el sociólogo y analista político, Luis Costa detalló esta tendencia que se repite en la dirigencia argentina una y otra vez, sin distinción de bandera o partido político. También charlamos sobre la grieta que algunos califican como cada vez más marcada y profunda.

"El comentario del presidente está muy vinculado al relato peronista que, después de la destrucción, viene el peronismo y reconstruye el país", explicó Costa, quien agregó que a lo largo de la historia argentina se reiteran los ciclos de crisis económica. Con periodos en los que la economía crece, se cae, parece que se levanta y vuelve a caer.

Señaló que en el caso del presidente Mauricio Macri, durante 4 años insistió en la lógica de la confrontación con el kirchnerismo, lo que le permitió justificar todas las medidas tomadas durante su gestión. Así, expresaba que eran en defensa "de esa lógica perversa" que quería instalar el, por entonces, partido de la oposición.

En el caso de Alberto Fernández, según dice Costa, desde su asunción intentó llevar adelante el eslogan de "Argentina unida", "pero cuando llegan los problemas, todos los presidentes se vuelven a enganchar en el juego de la confrontación con los otros".

El analista señaló que esta es la manera que tiene la política de organizar gobierno y oposición. "Esa dinámica se va a encontrar en todos los países. Esa tensión forma parte de la organización del sistema democrático, lo que hay que preguntarse es si tiene alguna productividad", indicó Costa, quien agregó que "hay que combinar eso con la capacidad de quien dirige el Poder Ejecutivo de ser influyente en sus acciones. Y eso es algo que el gobierno actual tiene que probar".

Asimismo destacó que a este fenómeno de constante confrontación, se le suma una tendencia en el país del "no respeto por el orden". "Vemos que no hay respeto por las tierras, no ha respeto a la cuarentena, también la situación con la policía y una burocracia que parece más desmembrada que unida. Falta centralización del poder y adhesión a las decisiones del centro", destacó el analista.

Por último, Costa consideró que a medida que la situación de la pandemia fue empeorando, la presencia discursiva del presidente fue desapareciendo, lo que deja en evidencia la falta de centralidad de poder del gobierno.

En este enlace podés escuchar la entrevista completa.