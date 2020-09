Un diputado quiere homenajear el "Operativo Independencia" que dio inicio la dictadura cívico-militar

En la Cámara de Diputados de la provincia, el bloque del Pro presentó un Proyecto de Resolución que tiene como objetivo "homenajear a jóvenes militares muertos por la guerrilla". Organismos de DDHH se manifestaron en contra al enterarse de la propuesta.

La iniciativa argumenta lo siguiente: "Es sabido que durante el gobierno democrático que se inició en 1973 y duró hasta el golpe de estado de 1976 la guerrilla estaba muy activa cometiendo atentados en las zonas urbanas y especialmente en los montes tucumanos, zona en la que se había instalado el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, pretendiendo extender desde allí la revolución marxista a todo el país".

El 5 de febrero de 1975, la presidenta de la Nación María Estela Martínez de Perón, ordenó a través del decreto 261 el conocido "Operativo Independencia". A 45 años de dicho operativo, para muchos, fue el accionar que dio inicio al terrorismo de Estado que se vivió en la Argentina.

En el proyecto se menciona que todos los años en el Ejército Argentino se les brinda el merecido homenaje a los efectivos que murieron en ese marco “en cumplimiento del deber militar”, pero este año, desde el Ministerio de Defensa de la Nación no lo permitieron e incluso ordenaron al Ejército borrar un tuit conmemorativo, alegan los fundamentos.

El Ejército Argentino ha decidido retirar un tweet que ha ofendido a ciudadanos argentinos.

La única intención del mismo fue recordar a dos soldados muertos. — Ejército Argentino (@Ejercito_Arg) September 7, 2020

Organismos de Derechos Humanos de la Provincia, enviaron al Presidente de la Cámara de Diputados Andrés Lombardi, una misiva donde se expone el rechazo y repudio absoluto al Proyecto de Resolución: "No es admisible que desde ningún ámbito público se realicen declaraciones o actos de gestión que signifiquen retroceder en estos acuerdos. Por lo expuesto, solicitamos no solo que no se aprueba el proyecto de resolución, si no también que sea terminante y públicamente repudiado por todos los y las diputadas que se consideren comprometidas con la democracia".