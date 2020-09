FinCEN Files: ¿Marcelo Tinelli cometió delito de evasión o no?

Luego de que se conociera a través del reporte de la unidad de delitos financieros de los Estados Unidos ( FinCEN, por sus siglas en inglés) que Marcelo Tinelli tenía dinero en las Islas Vírgenes se desató la polémica. Le preguntamos a nuestro columnista económico, Carlos Burgueño, qué significa esto y si el conductor tendría que dar explicaciones por un delito.

Tinelli forma parte de un largo listado de personas que hicieron operaciones con Meestral Assets, una sociedad registrada en Islas Vírgenes Británicas, la cual era liderada por un empresario argentino y que fue reportada ante el organismo antilavado de los Estados Unidos por más de 100 transferencias sospechosas en 2013 y 2014.

Burgueño explicó que en torno a esta información hay dos análisis para hacer, por un lado el internacional: "Las bolsas están cayendo en el mundo por los nombres de los bancos involucrados, que son los más grandes del planeta, los que manejan el esquema financiero", dijo.

"Una vez denunciado esto, los bancos deberán aclarar de qué se tratan estas operaciones y, si son culpables, ser investigados y pagar", manifestó el economista. Además, resaltó que en un futuro cercano también se demostrará cuánto le costará al mercado financiero estas denuncias.

Burgueño: "Los blanqueos son para eso y se establece que a la persona que ingresa en el mismo no se le reprochará nada".

Respecto a los casos argentinos, "mi opinión puntualmente respecto de Tinelli es que entró al blanqueo. No hay nada más que decir", sentenció Burgueño. Esta información también forma parte de los reportes presentados por los periodistas, tal y como anunció la vocera del conductor.

El economista dijo que, según su punto de vista, "no hay nada para reprocharle al productor televisivo que integra la Mesa del Hambre, porque entró en el último blanqueo". Hay que aclarar que, para nuestro especialista, "llevar el dinero a las Islas Vírgenes o tenerlo en el fondo de tu casa es lo mismo, porque en ambas situaciones está fuera del sistema financiero".

"No hay un delito, tampoco nada para reprochar porque para eso son los blanqueos. Y no lo discutiría más, sino no habrá más blanqueos y Argentina tiene medio PBI fuera de sus sistema, debemos rogar que todos traigan esos capitales", sentenció Burgueño.

Sí marcó una diferencia con Vicentín, que también forma parte de estos informes, dado que en ese caso no se trajo el dinero nuevamente a nuestro sistema financiero. En ese caso, "es evasión tributaria y ahora hay que juzgarlo, un juez debe poner una multa y, si es más de un millón de pesos, el responsable debe ir preso", concluyó.

En este enlace podés escuchar la entrevista completa.