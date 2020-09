El tecnólogo Julio López: “Las redes sociales causaron muertes innecesarias”

Julio López, especialista en tecnología, nos dejó algunos conceptos sobre las redes sociales y su impacto en nuestra cotidianidad. Para él, no tendrían que desaparecer pero sí deberían estar más reguladas. También nos detalló lo sucedido durante la pandemia en estas plataformas.

Respecto del documental de Netflix "Social Dilema" o "El dilema de las redes sociales" (en español), López señaló: "No revela nada que no se haya hablado ya". De todos modos resaltó que "nos enamoramos de los productos, pero no entendemos que detrás de ellos hay un modelo. Eso es lo que cuestiona Social Dilema".

El problema surge "cuando la gente usa estos productos pero no entienden de dónde vienen, y no saben que se crean con todas las variables y todas están controladas", manifestó el especialista. Además, cuestionó que "la prensa se convirtió en titulares de redes sociales".

Para explicar esto en detalle mencionó que las redes sociales amplifican lo que somos, entonces, "si vos tenés un grupo de gente que quiere desestabilizar un país lo logra a través de ellas".

López: "Una cosa es la adicción que generaron las redes sociales y otra cosa es la manipulación de la gente".

En ese mismo sentido López comentó que las redes sociales causaron muchas de las muertes innecesarias durante la pandemia, debido a las fake news. "Hay un trabajo de una organización donde habla de las 12 olas de desinformación que ocurrieron en estas plataformas y muestra una que es totalmente letal: la adaptación del mito a la cultura local".

Entonces, "en India, donde la vaca es sagrada, se decía que su orina curaba el virus. Pero eso no es todo, en otros lugares le adjudicaron ese poder a un producto químico que terminó causando muchas muertes", detalló.

Para López, las redes tienen la capacidad de alterar el funcionamiento de una sociedad. Para ejemplificar esto comentó que una de las imágenes que más caló en el inicio de la pandemia fue gente que moría mientras caminaba por las calles de Wuhan. "Esas imágenes no eran reales", reveló el especialista.

Finalmente, el tecnólogo señaló una diferencia: "Una cosa es la tecnología, que sí ayudó durante la pandemia, y otra son estas plataformas". "Lo que digo es que Google y Facebook lo único que están haciendo es conducir a la sociedad hacia un inconformismo, una sensación de zozobra social, mucho más grande de lo positivo que puedas arreglar con una fotito puesta en un Instagram. Porque la verdad es que ya no hay tanto retrato para publicar", completó.

López se preocupó por las nuevas generaciones, ya que a su entender los jóvenes no comprenden que se puede vivir de otra manera. "Ellos viven la imposibilidad de estar en silencio consigo mismo", dijo. "Podríamos apagarlas y no pasaría nada. De todos modos, pienso que no hay que hacer eso, pero sí Facebook, por ejemplo, debe dejar que la gente siga a su propia gente. Se deben terminar los grupos, los market y la socialización masiva. Debe volver a ser lo que era", concluyó.

Podés escuchar este análisis completo, haciendo clic acá.