Andrés Civit: "La culpa de la propagación no está en los bares ni restaurantes"

Andrés Civit, dueño de Beerlin, habló en el programa No Tan Millennials sobre las nuevas restricciones del gobierno. Le pidió a los asistentes que cumplan los protocolos, aunque desestimó que la propagación se deba a los encuentros en bares y restaurantes.

Si bien reconoció que a las 23 horas los locales gastronómicos deben "luchar" con los asistentes que no se quieren ir y respetar la medida que ha dictado el gobierno respecto de la finalización de estas actividades, dijo que "me da la sensación de que hay otras cosas que no se cumplen".

Aclaró que la directiva de los funcionarios es que los bares no abran, pero dijo que la mayoría de esos locales tienen habilitación como restaurantes, con lo cual están funcionando. Los que quedan alcanzados por esa norma son "algunos drugstores que podían sacar mesas a la vereda y vender bebidas alcohólicas, pero eso no es un bar tampoco".

"Hoy los bares están abiertos, con la nueva normalidad", manifestó Civit. Respecto de la la reducción de personas, de 4 a 6 por mesa, aseguró que les genera menor cantidad aún de comensales y, por lo tanto, se encuentran en la disyuntiva de "si abrir o no, porque nos limitan la forma de trabajo a un 25% y nos siguen cobrando los impuestos a tasa normal", sentenció.

Respecto de esto último dijo que están planteando algún tipo de reducción de aranceles, un beneficio que tuvieron al inicio de la pandemia pero que luego quedó sin efecto con la reactivación de la actividad.

Aseguró que los propietarios de locales gastronómicos, "no estamos en pelea con los intendentes ni con el Gobernador respecto de las medidas que se toman". "Coincidimos en que la gente debe tener responsabilidad, hemos llegado a tener que contratar personal de seguridad para controlar que las personas cumplan las medidas del protocolo, esto no debería suceder", sintetizó.

Para finalizar Civit quiso aclarar que "cumpliendo los protocolos, los contagios no se generan en los bares ni en los restaurantes". Por eso, le piden a la ciudadanía que salgan confiados y a la vez que respeten las medidas de bioseguridad propuestas por las autoridades.

