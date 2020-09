¿Te acordás lo que eran los jueves en La Mexicana? ¡Noches increíbles!

Te dejamos otro recuerdo nostálgico de nuestro musicalizador, Ricardo Guerrero:

La vida te va cruzando personas en tu camino y una de mis mejores asociaciones fue "NNGG". Se trataba de "Negro" Sánchez, "Negro" Villegas, "Cabezón" Guerra y yo. Fuimos un cuarteto insuperable.

Los dos "negros" en las relaciones públicas y nosotros en la música, nos dimos el gusto durante 4 o 5 años de dominar la noche de los jueves. No sólo nos fue muy bien, sino que además nos divertíamos mucho.

El negocio era buscar un boliche que no funcionara los jueves, alquilarlo, llevar nuestros equipos de sonido, DJ´s y llenarlo. Así fue que comenzamos en Saudades, luego nos fuimos a La Luz y después vino Forvm, hasta que llegamos a La Mexicana. Estaba en el mall de Palmares. Ese año fue tremendo.

La Mexicana era un restaurante de comida típica, muy bien decorado. Ahí los viernes y sábados, después de cenar con mariachis, se presentaban grupos en vivo. Los dueños eran "Chiquito" Cordero, Fernando Abdala y Adrián Martínez, y el arreglo fue que ellos se quedaban con lo producido de la barra.

Cuando nosotros tomamos los jueves, siempre se quedaban afuera por lo menos mil personas, queriendo entrar.

Me cuenta Cordero que la magia del lugar, además de ser uno de los primeros en servir comida mexicana, era la buena onda que se generaba. La gente terminaba la cena cantando y bailando.

Los viernes era casi exclusivo de mujeres, un lugar de encuentro. Los sábados, en cambio, se generaba un ambiente más familiar. Personajes ilustres como Nicolino Locche, David Lebón y tantos otros pasaron por La Mexicana.

El local estaba en un primer piso, con dos escaleras de acceso. Entrabas a un gran espacio central, con dos terrazas a los costados, que después las tuvimos que techar por la cantidad de gente que iba los fines de semana. En total, había 3 pistas con música distinta.

En ese entonces Guerra/Guerrero contaba con un staff enorme de DJ's, que rotaban por esas cabinas. La instrucción a nuestro equipo era: poner música para mujeres en la pista central, porque si ellas bailan, lo hacen todos. En la pista de rock darle fuerte pero no llegar al pogo (el lugar era un poco pequeño y no queríamos peleas) y en la pista de electrónica tenían que poner la máquina de humo a full. Eso hace que el lugar se vea mejor, que las luces brillen más, que la gente no se vea y por lo tanto, que se desinhiba para bailar.

La taquilla estaba en manos de Érica, a quien no se le pasaba nadie sin pagar (hoy es una prestigiosa abogada). Les cuento a quienes no se acuerdan o no lo vivieron, que ya estaba la furia del free pass, pero allí pagaba todo el mundo el ingreso.

Nosotros teníamos las funciones divididas también. Gustavo Sánchez venía de manejar la seguridad de Forvm, así que se trajo a todos sus amigos guardias. Para hacerse el vivo en la pista de baile había que estar loco.

Los seguridad eran: "Cura" Bacigalupo, Juan Ongay, "Pato" Badano, "Lito" Andrada, "Bimbo" Casucci, Elio Ibarra, "El Kim", los hermanos Coria, "El Pucará" Gabriel Zara, "Cebolla" Barolo, Gustavo Bastías, Carlos Moyano, Marcos Lorca, el "Angelito" y varios más.

Javier Guerra se ocupaba de la pista electrónica, Diego Villegas de las relaciones públicas y yo de la parte técnica y administrativa.

Llegar un jueves a La Mexicana era maravilloso: en una pista podías encontrarte a Hernán Cattaneo o a Miguel Silver poniendo house, en la otra bailar toda la noche canciones de Los Redondos y en la central meterte en un trencito de alguna despedida de soltera. Las noches duraban hasta el amanecer.

El cuarteto NNGG siguió, luego nos contrató Coyote, Chumbawamba, San Telmo, dos temporadas en Chile trabajamos para Kamikaze y armamos hasta fiestas de fin de año, convocando a más de cinco mil personas. Fue un tiempo de mucha productividad.

Este sábado y domingo, desde las 15 hs en MDZ Radio (FM 105.5), les voy a dejar una programación con todas la canciones que bailábamos en La Mexicana.