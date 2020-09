Insólito: muchos argentinos creen que la covid-19 no existe y que la tierra es plana

La encuestadora Zuba - Córdoba y asociados, realizó un relevamiento donde se conoció que el 40% de los argentinos no le tiene miedo al covid-19, además, la muestra arroja que: el 45% de los encuestados cree que el barbijo no evita el contagio y el 28% señaló que el distanciamiento social no sirve.

En el sondeo realizado, también se consultó sobre si el planeta Tierra es plano o redondo y el 12% aseguró creer en el terraplanismo, mientras un 14% dijo no saber.

Andrés Scharager, sociólogo becario Posdoctoral del CONICET, analiza los datos arrojados por la encuestadora y sostiene "que hay gente que cree que el coronavirus no existe y que la tierra es plana". El profesional desde su cuenta de Twitter, analiza los datos arrojados: ¿Qué es verdadero? ¿Qué no?, en la actualidad se manifiesta que se han perdido los marcos de referencia, la abundante demanda de información y sin los filtros adecuados, hacen que la sociedad nade constantemente en las "fake news" (noticias falsas).

Las noticias falsas, merecen párrafo a parte, para Scharager, las "fake news", son como la madre de todos los problemas, sin embargo advierte que no dejan de ser un síntoma de cambios más profundos, y asegura: "Si son efectivas no es tanto porque hay muchos "globoludos" sino porque está debilitado el monopolio de la verdad".

Para el sociólogo, la hiperconectividad también ayuda a que se erosione la creencia en el saber científico y agrega: "Desde hace rato se exponen a cielo abierto (sea en la tele o internet) los debates al interior de la ciencia, que son normales a las disciplinas pero ahora están disponibles al público".

Escuchá la nota completa acá