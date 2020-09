Cruce entre un intendente de Cambiemos y un senador provincial

Las chicanas entre políticos suelen ser habituales en espacios donde se debate de política, sin embargo, los medios de comunicación suelen jugar un rol de cuadrilátero en algunas disputas entre funcionarios.

En el programa "No tan millennials" que se emite por MDZ Radio, el intendente de Guaymallén Marcelino Iglesias, recibió un mensaje inesperado, ¿o no?, del senador Marcelo Romano, ex Protectora.

Marcelo Romano apuntó: "Estaba escuchando a Iglesias hablar de meritocracia, la verdad es que el cornejismo no deja de sorprenderme, fijense en los cargos a quienes han puesto en lugares claves, como en el Tribunal de Cuentas, toda gente que es del riñón de Cornejo, la verdad que ellos de méritos no pueden hablar de nada".

¿Querés saber la respuesta del intendente?

Escuchá la nota acá