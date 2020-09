¿Quién es el "secretario calificado" de Cristina Fernández?

El día de hoy, Mauricio Macri convocó a una reunión vía Zoom con los principales dirigentes del Pro de Mendoza. En diálogo con el programa No Tan Millennials, el actual diputado nacional Omar De Marchi, participó del encuentro virtual y destacó los principales temas discutidos con el ex presidente.

En primer lugar, De Marchi contó que se trató de un diálogo fluido entre Macri y los presentes. "Tuvimos una sorpresa porque fue el primer zoom que hace Mauricio, semi-abierto, porque establecimos un cupo de 100 personas. Hay mucho interés por escucharlo, por su visión como ex presidente", expresó.

Dijo que el ex presidente manifiesta gran preocupación por la institucionalidad del país, así como por los aspectos económicos en juego del momento. Comentó que no se trató solo de una exposición del ex mandatario, sino que hubo lugar a diálogo y preguntas. "Había interés por parte de él en sondear cuál era nuestra percepción", contó el líder del Pro en la provincia.

Al ser consultado sobre las últimas apariciones de Macri, señaló que no solo se trata de la visión de un ex presidente, sino de quien marcó un cambio de época en la Argentina. "Fue un último aviso antes de la llegada del populismo. La alternativa es lo que estamos viviendo hoy. La opinión de Macri es importante", afirmó el ex intendente de Luján de Cuyo.

En relación a la carta publicada el día domingo, aseguró que "intenta mantenerse por encima del conventillo de barrio". Agregó que la mayor preocupación de Macri gira en torno a los grandes asuntos que tienen que ver con la desinstitucionalización del país.

El actual diputado fue consultado si se discutió sobre otras figuras de peso dentro del espacio de Juntos por el Cambio, como el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, o el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo. "Muchos alimentan que hay una competencia entre Larreta y Macri. Ellos arrancaron juntos, la relación entre ellos es muy fuerte y cercana y trasciende la política", consideró De Marchi, quien anticipó que la semana próxima podría haber un Zoom con Larreta.

En cuanto a la figura de Cornejo, si bien el ex gobernador no participó del encuentro, Macri se refirió a él y lo elogió al considerar que es de los que mejor entiende el mensaje antipopulista dentro del espacio.

De Marchi también habló sobre los que critican a Macri y su gobierno. Si bien reconoció que la gestión anterior cometió errores, afirmó que había una hoja de ruta clara de hacia dónde iba el país. "Hoy vamos camino a Venezuela, los procesos de deterioro institucional empiezan de esta manera", afirmó el diputado. Además disparó contra la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, "que en lugar de ser sometida a un proceso, acaba de convocar una sesión en el Senado para correr a los jueces que la tienen que juzgar a ella".

Por último, hizo un llamado a la reflexión a quienes votaron al actual gobierno. "Se han cometido irregularidades que todos hemos visto y parece que ya lo naturalizamos", dijo De Marchi en relación a la gestión de Alberto Fernández, a quien definió como un "secretario calificado de Cristina Fernández de Kirchner".

Asimismo llamó a no repartir culpas. "Hay que comprender que al actual presidente lo votó la gente. Tenemos esta gestión, no porque Macri hizo un mal gobierno, sino porque la gente lo votó", concluyó el entrevistado y remarcó que hay una estrategia clara en el gobierno actual de querer naturalizar que los políticos somos todos iguales, hayan cometido actos de corrupción o no.