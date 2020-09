¡No te lo esperabas! Te contamos qué obsequio reciben los donantes de plasma

En el segmento “gente que sí” del programa El Permitido hablamos con Roberto “Chapa” Demo, un empresario gastronómico que tuvo la idea original para fomentar la donación de plasma entregando un voucher a quienes certifiquen como donantes.

Según contó Demo, la iniciativa surgió a partir de una situación personal, ya que él tiene sangre tipo A negativo, un grupo que es difícil conseguir, y también porque está afectado con la falta de donantes. Motivado por esto, planteó con su equipo de trabajo qué se podía hacer para solucionar los inconvenientes en torno a la donación de plasma.

Así, decidieron entregarle un voucher de mil pesos a las personas que cumplieran con la donación para salvar vidas. “Queremos que la gente se anime y desmitificar que donar no es difícil”, contó Demo a Mdz Radio.

En las redes sociales de Las Chapas Resto bar y Omoi se puede acceder a un link donde las personas que son donantes de plasma ingresan sus datos, junto al certificado que confirma que lo han hecho. Desde la administración van a corroborar la información y luego se comunican para entregar el estímulo.

La idea busca premiar a los primeros 50 donantes que se contacten. Puntualmente, el regalo se podrá usar cuando quieran ya que no tiene fecha de vencimiento y bajo la modalidad que desean, es decir, take away o consumir en el mismo lugar.

Hasta el momento la iniciativa “ha tenido una repercusión muy buena” y están muy contentos por eso. Además, el valor agregado de esta novedad es que se han contactado personas con “historias súper emocionantes”.

