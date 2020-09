¿Cuándo sería el pico de contagios de covid en Mendoza?

Gonzalo Vera Bello, jefe de epidemiología del Ministerio de Salud de Mendoza, dio a conocer las altas probabilidades de que el punto máximo de contagio en nuestra provincia sea en los meses de octubre y noviembre.

"Evidentemente no estamos en el pico", sostuvo Vera Bello en el programa radial "Sonría, lo estamos filmando" de MDZ Radio y determinó que estamos en un aumento progresivo de casos: "Con 500 casos por día, hay una proyección de que en 11, 12 días habrá una duplicación de casos".

Actualmente Mendoza cuenta en total con 15.993 casos positivos confirmados, 7.181 personas recuperadas y 201 fallecimientos por covid-19. Vera Bello explicó que hay dos conceptos importantes en una pandemia: "Uno, la dinámica que tiene día a día; y segundo, que todas las infecciones respiratorias en pandemia son muy difíciles de bloquear y detener".

El ojo puesto en el 21 de septiembre

"En esta película todos somos protagonistas, acá no existen espectadores y tenemos que ser responsable", remarcó Vera Bello.

Los ojos están puestos en el día de la primavera y del estudiante, donde se espera que los controles se intensifiquen. "Si para esa fecha no hay compromiso por parte de la sociedad, los días posteriores se verán reflejadas las consecuencias con un aumento mayor de casos por coronavirus", sostienen desde el Ejecutivo.

