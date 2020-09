Cómo alejarnos del móvil y ser más felices

Santiago Bilinkis, emprendedor y tecnólogo, nos contó en el aire de No Tan Millennials cómo usar las redes sociales a nuestro favor, sin caer en las "trampas" que nos ponen las grandes plataformas. También dialogamos sobre el documental de Netflix, "El dilema de las redes sociales".

Sobre "El dilema de las redes sociales", el nuevo documental de Netflix en el que ex empleados de grandes plataformas narran el uso y la influencia que las redes sociales tienen en diferentes aspectos de nuestra vida y de nuestra sociedad, Bilinkis dijo que "es importante que estas cosas salgan a la luz, porque las compañías se comportaron mal, porque podían hacerlo. La responsabilidad de Facebook no es proteger la integridad política de un país, salvo de que nosotros se lo exijamos".

"Me gustó mucho, no me parece que sea exagerando ni algo que todo el mundo sabe", opinó el tecnólogo sobre la propuesta televisiva.

¿Cómo combatir la adicción al celular?

"Es importante que la gente entienda por qué tratan de hacernos adictos y de qué manera. Cuando una persona comprende cuál es la trampa, después puede decidir si quiere caer en ella o no, o al menos hacer un esfuerzo para intentar evitarlo", dijo Bilinkis.

Para el tecnólogo usar las redes sociales es como caminar por un campo minado: "No se trata de no hacerlo, sino de saber dónde están las minas para evitar pasarlas". Por esto, afirma que la clave no es dejar de usar las redes, ya que reconoce que tienen demasiadas ventajas como para renunciar a ellas, sino conocer los montones de problemas que pueden acarrearnos.

¿Qué hago con WhatsApp?

Para Bilinkis, la red social de mensajes es "el peor monstruo de todos", ya que absorbe tiempo, desconcentra y exige respuestas inmediatas. "Se ha instalado eso de que un mail lo podés responder cuando quieras, pero los WhatsApp los tenés que contestar en el momento. No es así", sentenció.

Por esto, recomendó su método: "Yo veo WhatsApp dos veces al día, porque entendí que la idea de que uno tiene que estar todo el tiempo en línea pendiente de responder a cada persona en tiempo real es absolutamente demencial". "Tenemos una vida que vivir, prioridades y un trabajo que merece que nos concentremos. Yo tengo que vivir mi vida y poder usar mi tiempo con autonomía", reflexionó Bilinkis en el aire.

Aún así, y destinando sólo dos momentos del día a esta tarea, el tecnólogo asegura que pasa entre 4 y 5 horas diarias respondiendo inbox (incluídos los de otras redes), pero aseguró que su caso es particular porque tiene un gran flujo de mensajes debido a las tareas que desarrolla. "Si a eso le sumás la ansiedad de estar permanentemente corriendo detrás todos los frentes, te colapsa la vida", dijo en este sentido.

Otra recomendación del especialista es suprimir todas las notificaciones: "Mi teléfono no suena ni cuando me llaman ni cuando me mandas mensajes, no vibra, no prende luces. Yo me comunico con el mundo cuando tomo la decisión de que es el momento", reveló.

Esto se debe a que, según nos explicó, "la notificación está diseñada para interrumpirte, para distraerte y para que si vos tenías que hacer una tarea ya te empieces a enterar todo lo que te estás perdiendo por no agarrar tu teléfono". "Esto está estudiado, son mecanismos neuroquímicos, se te dispara la dopamina cuando ves las notificaciones. No podés dejar el teléfono ahí y no agarrarlo si está tirando luces", completó.

Finalmente, Bilinkis sugirió que el teléfono no sea lo primero que agarramos al despertar ni lo último al acostarnos. Comentó que en su rutina chequea los mensajes a media mañana y alrededor de las 18 hs. "Al principio te degenera la sensación de que algo que te falta, pero rápidamente se compensa porque sentís mucho alivio, descompresión y recupero del control del tiempo", completó.

Como conclusión a su experiencia personal, el especialista afirmó que "ni loco" vuelve atrás en estas decisiones.

