Esto hizo Suecia para ser un éxito sanitario, con leves medidas

En Uno Nunca Sabe entrevistamos a Adolfo Talpalar, médico e investigador argentino en Suecia. Nos contó cómo ha sido la lucha contra el covid y los detalles de un modela que, en principio, sería un éxito sin grandes restricciones, sólo con recomendaciones a la población.

En primer lugar, el especialista nos aclara que la legislación sueca está en contra de la centralización del país, tiene una muy clara división de poderes y una visión estricta sobre los derechos de las personas. De acuerdo a estas normas, no se puede recluir a los ciudadanos en sus casas, salvo que hayan cometido un delito.

Además, existe en Suecia una organización nacional, que es la agencia de salud pública, la cual se encarga de epidemias, pandemias y otras enfermedades. Es un ente puramente científico, sin influencia política. El Ministerio de Salud sí depende del gobierno, pero la estrategia de la pandemia la diseña esa agencia.

"El sistema está basado en recomendaciones, las primeras fueron las normas más comunes de higiene: lavado de manos, distanciamiento social y sugieren la cantidad de personas que se pueden juntar. Primero eran de no más de 500 personas, luego bajaron a 50", contó Talpalar.

Respecto al análisis de este modelo, alejando de la cuarentena como la conocemos en Argentina, el médico nos dijo que, como todavía no pasó la pandemia y, por lo tanto, no sabemos los números finales, si funcionó o no a ciencia cierta, recién podrá ser evaluado en un par de años. De todos modos, "lo que puedo decir sobre los datos parciales es que hicimos un pico de mortalidad en abril o mayo, cuando teníamos cerca de 100 víctimas fatales diarias, esto pasó y hoy tenemos una mortalidad equivalente a si no hubiese habido covid".

En cuanto a la opinión social, Talpalar comentó que "acá la gente valoró la libertad de este sistema, sin saber a ciencia cierta cómo iba a terminar esto, hay confianza en la agencia pública, porque lo hacen profesionalmente y no para suplir una agenda política". basado en algunas encuestas nos dijo que "hay un 80% conformes y un 10 o 15 % inconformes y el resto no están definidos".

¿Logró Suecia inmunidad de rebaño?

"Se habla de inmunidad de rebaño a una cierta cantidad de personas en un núcleo poblacional suficiente para que la transmisión de una enfermedad contagiosa sea casi nula", explicó el médico. En ese sentido, "se determinó que por lo menos un 40 a 50% de la población de Estocolmo estaría inmunizada, que sería un número equivalente a la inmunidad de rebaño", completó.

Estocolmo fue la zona más crítica y no se saturaron los servicios de salud. "Hubo cierta presión, como es lógico, pero pasó. La estrategia era bastante buena en ese sentido, porque se regionalizaba y se llevaban recursos a donde hacía falta, tomándolos de de donde no eran necesarios", dijo Talpalar.

En cuanto a los rebrotes, el especialista explicó que "si hay inmunidad de rebaño en Estocolmo es muy posible que hayan casos aislados, pero es improbable que haya un contagio masivo". "Digo lo que yo creo, obviamente no sabemos qué va a ocurrir. Si bien la inmunidad para los coronavirus es corta, no creo que haya reinfección masiva muy pronto", completó.

El comportamiento del sueco

Talpalar dijo que hay un acatamiento social bastante racional de las recomendaciones, "todos hacemos las cosas que hay que hacer". "Se recomienda el teletrabajo, entonces los que lo podemos lo hacemos. La gente que trabaja en su casa recibe el sueldo, quienes no pueden hacerlo por algún motivo reciben el 80% de su salario, como si hubiese estado con licencia por enfermedad", continuó detallando el médico. Además, dijo que la gente usa menos el transporte público, que las escuelas hasta los 16 años estuvieron abiertas siempre, pero de los 16 a los 19 años sí hubo clases virtuales, las universidades al principio tuvieron educación a distancia y ahora en ciertos lugares han vuelto a las clases frontales.

Respecto de los colegios, hoy por hoy siguen las mismas restricciones, como la cantidad de personas por aula y que haya distancia de entre 1 metro y medio y 2 por persona. "El barbijo es controversial porque protege al otro, no al que lo usa. Entonces, como acá la recomendación es que quien se sienta enfermo se quede en su casa, salir con barbijo no está dentro de la estrategia", finalizó Talpalar.

Podés escuchar la entrevista completa, haciendo clic acá.