"Pronóstico de tormenta" con los pilotos de la lucha antigranizo

Desde la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) informan que un total de 25 pilotos se desempeñan en Aemsa (Aeronáutica de Mendoza) y se les adeuda la mitad del salario de junio, mientras que julio y agosto se deben completos.

Para Pablo Mazzieri la empresa Aemsa ha dejado de pagar de manera discrecional los salarios de los aviadores. “Además de no pagar los salarios no han puesto los fondos necesarios para hacer el mantenimiento de las aeronaves o para repuestos, por lo que estas no pueden volar en este momento”, explicó el secretario de APLA.

Aemsa se creó en julio del 2017 con objetivo de realizar vuelos sanitarios, traslado de personas, manejo del fuego y el rol principal poner en marcha un plan para la lucha antigranizo y el control de plagas en la provincia.

Respuesta del Gobierno provincial

En MDZ Radio también dialogó Facundo Biffi, jefe de Gabinete del Ministerio de Economía y Energía afirmó que "estamos en un retraso en términos de salario" y aseguró que ya se giraron los fondos para que Aemsa se ponga al día con los sueldos de los pilotos.

Biffi detalló que en la empresa Aeronáutica de Mendoza hay 12 mecánicos, un gerente, un administrador, cuatro aviones operables y 25 pilotos.

Escuchá las entrevistas acá