Gianni Vennier polémico: "La discusión sobre los '70 no está cerrada, porque ni siquiera está abierta"

El domingo 13 de septiembre, con la consigna "#13sTodosALaCalle", se realizó una nueva convocatoria en contra del Gobierno Nacional. Algunos participantes lo hicieron en Mendoza pero lo que sorprendió en el medio de la protesta fue un mendocino con una remera que calificaba como "Día de Gloria" la fecha del último golpe cívico-militar.

Los repudios no se demoraron en llegar y hasta un ex funcionario del gobierno de Alfredo Cornejo decidió participar a través de las redes sociales.

Gianni Vennier, ex ministro de Seguridad, escribió en su cuenta de Twitter: "El que salió con la remera apoyando el día del Golpe de Estado perfectamente podría ser un montonero o del ERP. Ellos querían y trajeron el golpe. Mientras peor, mejor. Aún no se responsabilizan por ello; no piden disculpas por lo que hicieron. Ellos impulsaron esa tragedia".

El mensaje no fue bien intencionado para algunos y salieron al cruce con el ex funcionario.

Vennier, dialogó en MDZ Radio y aclaró que con su tuit no justificó ni la remera de esa persona, ni la dictadura. "El último golpe fue una tragedia. Hay 'enemigos' políticos que se agarraron de ese tuit para justificar que nadie asume nada", señaló y justificó: "La verdad es que nos debemos un debate muy fuerte sobre los años '70".

Vennier, con un efusivo tono remarcó que la remera que llevaron ayer a la protesta contra el Gobierno Nacional le pareció algo espantoso y expresó: "Yo soy del año 68, la dictadura fue una cosa tremenda". Sin embargo, dejó la puerta abierta hacia una discusión que afirma, todavía no tiene un cierre: "Es bueno largar disparadores para pensar y es bueno meter la uña donde hay cosas que no están cerradas".

