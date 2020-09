Escándalo en la clínica Santa María: ¿Cuáles son las acciones legales que iniciará la familia?

En el programa No Tan Millennials hablamos con Beatriz, la nieta mayor de la anciana que dieron por muerta erróneamente en la Clínica Santa María de Godoy Cruz. Aseguran que ya iniciaron las acciones legales correspondientes, mientras esperan el alta de la abuela, quien continúa internada.

En diálogo con MDZ Radio, la mujer explicó que el día 08 de septiembre su abuela fue internada en el nosocomio, la hisoparon y el resultado dio negativo, pero fue diagnosticada con una neumonía.

"Llamamos y nos dijeron que estaba bien hasta el miércoles en la noche, pero durante la madrugada del jueves nos comunicaron que había fallecido", relató Beatriz. Dicho mensaje fue del mismo médico que firmó el certificado de defunción. Agregó que luego el jefe de administrativos de la clínica Santa María les informó que la mujer había fallecido por covid.

Beatriz confirmó que tras la noticia, comenzaron con los trámites del velorio, y horas más tarde les indicaron que su abuela estaba con vida. "No quisimos cremar a mi abuela, gracias a Dios. Pero de esta persona no sabemos nada, le hemos consultado a los directivos de esa clínica pero no nos quieren dar respuesta", dijo la nieta a MDZ Radio."Lo único que queremos es que mi abuela salga adelante, que salga de esa clínica", dijo. Además contó que la anciana no está enterada de todo lo sucedido.

La joven confirmó que han realizado una denuncia contra la institución por daños morales. Además dijo que que el director de la clínica nunca se comunicó con ellos y que la única defensa que han recibido es que el médico de guardia no conoce a los pacientes. "Le pedimos al director de la clínica que mínimamente dé la cara con nosotros, con la familia", reclamó Beatriz.

Incluso relató que el día que le entregaron el certificado de defunción, ante el pedido de diagnóstico, los profesionales médicos no tenían conocimiento de la historia clínica de la mujer. "Mi abuela tiene diabetes, no la pueden poner con pacientes con covid", advirtió. Además dijo que durante la internación no le han dado la medicación diaria que regularmente toma para la diabetes, que es su enfermedad de base, y que se suma a otras comorbilidades preexistentes.

Podés escuchar la entrevista completa, haciendo clic acá.