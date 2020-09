¡Let's Go! Varias generaciones disfrutaron este boliche, ¿vos?

En notas anteriores estuve recordando los boliches icónicos de Mendoza, como Al Diablo, Aloha y Saudades, también podríamos hablar de otros, como Sketch, Bizancio, Down, Scandal y muchos más. En ese tipo de boliches el espacio de barra y de sillones era más grande que la pista, ir al boliche significaba pasar un momento agradable y tranquilo escuchando buena música, que debo decir -sin ofender- estaba en su mejor época.

Pero en los 70´ y 80´, como sabemos, había muy poca tecnología. La mayoría de los equipos que se usaban en estos lugares eran armados por ingenieros de modo casero. ¡Tener una potencia Alsina de 100 wts era lo máximo!

Hasta que llegó Let's Go, de la mano de los hermanos Mario y David Abraham. Ellos armaron la primera discoteca moderna, con luces robotizadas y equipo de sonido BOSE (para quienes no saben, es el Mercedes Benz del audio).

Todos pensábamos que Mario era un adinerado que se puso un boliche. Pero no, era Dj de la calle, le iba muy bien y un día decidió tener su propio lugar, como nos pasó a todos. Por el terreno entregó un Fiat Iava 0 km y tenía la suerte de que sus padres estaban viviendo en Estados Unidos, mediante los cuales pudo hacer una importación y traer toda esa tecnología.

Convocaron a Marcelo Deambrosi, quien estaba en Al Diablo, para que se hiciera cargo de la cabina. Yo entré ahí una vez, era como estar en un estudio de grabación. Estaba separada por un vidrio de la pista, por lo que no podía venir nadie insistente a pedirte una canción, tenía baño privado...¡Impresionante!

Creo que fue el primer boliche en poner una pantallas en la pista con clips reproducidos desde video láser, con una calidad y sonido increíbles.

Let's go abrió un 12 de mayo del 88´. Como se estilaba en los grandes boliches: un "padrino" se hacía cargo de la inauguración, para entonces fue convocado Juan Alberto Badía. Le dije a Mario que me contara quienes eran los habitué de aquella época y casi todos los que me nombró eran políticos de entonces, algunos ya no están, se imaginarán que no los puedo nombrar.

La música de Let's go también marcó una diferencia, porque estábamos acostumbrados a escuchar rock en inglés o castellano y música disco. Pero Marcelo introdujo el euro dance, canciones súper bailables y sobre todo, con mucho espacio para mezclar una con otra.

Recuerdo escucharle una mezcla de 6 minutos perfecta, tratando de descubrir cuál era la canción que estaba entrando. Una técnica que con el tiempo se fue perdiendo, hoy ves 5 o 6 chicos en la cabina. Obvio que la música de ahora es toda igual, por lo que el Dj no necesita estar concentrado, con que esté disfrazado y ponga las canciones de moda una detrás de otra, es suficiente.

Let's go tuvo muchas etapas, remodelaciones, fiestas temáticas. Y como todos los negocios de este tipo, se fue adaptando al mercado y a las costumbres. Luego vinieron los jardines y también otro boliche al lado llamado Target.

El personal que trabajaba en Let's go formaba una gran familia. Duraban muchos años, así es que hablan de Marcelo como un hijo, de Eduardo Victoria, Javier Motiel, German Lotto y Alejandro Alvarez entre otros.

Últimamente lo estaban alquilando para fiestas privadas, siempre conservado como uno de los mejores lugares para ir a bailar. ¿Vos fuiste alguna vez? ¡Seguro que sí! Varias generaciones de danzantes pasaron por ahí.