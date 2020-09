La peor noticia: estos serán los números económicos de fin de año

El columnista económico, Carlos Burgueño en Uno Nunca Sabe detalló los números del presupuesto. Son los peores de la historia argentina, sin embargo, hay un dejo de optimismo en la economía macro del país.

"Lo más interesante es qué dice el proyecto de presupuesto 2021 sobre cómo va a terminar este año, más que cómo será el próximo. Porque aún falta tanto, que prefiero centrarme de septiembre a diciembre", manifestó el economista.

Los datos de cierre de este 2020 son bastantes realistas para nuestro especialista. El Ministerio de Economía vaticina en sus números que la economía de nuestro país va a caer 12.1%. "Tengamos en cuenta que la primera proyección fue 9.5, o sea, que reconocen los dos dígitos y bastante adentro", manifestó.

En referencia a aquellas cifras, Burgueño sentenció: "Durísimo el número. El peor de la historia económica argentina". De todos modos, aún hay buenas noticias por contar: "Vamos a vivir un último cuatrimestre mejor que lo que pasamos antes, pero lo que pasamos de marzo a un poco de junio fue demoledor. Somos sobrevivientes".

Burgueño: "Lo peor ya pasó".

Haciendo hincapié en la idea de no ser tan pesimista, el economista aseguró que "fue un logro de toda la Argentina, también de su clase dirigente, la contención en estos peores momentos. Hemos puesto el hombro como país, como pocas veces se ha puesto". "Hoy ya se pelearon todos, pero abril y mayo fueron dos meses durísimos que la Argentina ha soportado históricamente", afirmó.

Finalmente, Burgueño se mostró confiado en que el 2020 cierre con esa caída y no una mayor, "los números reales no serán peor de lo que vaticinó el presupuesto, porque ya comenzó una leve alza". Esto, hablando en números macro. "Obviamente vamos a ver grandes empresas que no resistieron. El tema es cuánta espalda tenés para soportar", concluyó.

