Gil Lavedra y un preocupante análisis: "Policías armados frente a la Quinta de Olivos es casi una sedición"

El abogado constitucionalista y ex juez, Ricardo Gil Lavedra, pasó por el aire de MDZ Radio y analizó el conflicto que se desató a partir de la protesta de la policía bonaerense. Lo comparó con un levantamiento para derrocar a un gobierno.

Para Gil Lavedra, se ha quebrado la línea de mando. Entiende que esto quedó claro, porque la manifestación policial ha sido un movimiento de gran extensión.

"Los reclamos que tiene que hacer la Fuerza no pueden canalizarse de esa manera y llegando al colmo con los policías armados reclamando frente a la Quinta de Olivos. Roza, sin dudas, la posibilidad de ser considerado una sedición", sentenció.

A fin de descomprimir el conflicto, el Presidente anunció recortes a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires, fondos que se utilizarán para financiar los aumentos de la policía Bonaerense. La opinión del constitucionalista al respecto es que "la solución que ha tenido el Gobierno tampoco ha sido buena, porque le ha quitado a los vecinos de ciudad de Buenos Aires para darle a los de provincia".

Es absolutamente inaceptable la reunión de policías armados frente a la quinta de olivos, reclamando mejoras. Deben cesar de inmediato en esa actitud que atenta contra los poderes públicos y el orden constitucional — Ricardo Gil Lavedra (@rgillavedra) September 9, 2020

Aunque Axel Kicillof ya anunció los aumentos y pareciera que la pugna está en vías de solucionarse por completo, el ex juez dijo que "me dejó preocupación, los policías son civiles armados con la función de proteger al resto de los ciudadanos. Ellos no pueden hacer reuniones y menos armados, es como si el ejército decidiera hacer un reclamo salarial y va con los tanques en la Casa Rosada".

"El Gobierno trató de que el conflicto no escalara, de poner paños fríos. Pudo disponer de sus fuerzas federales para disolverlos, pero no lo hicieron para que esto no tuviera una dimensión mayor", opinó Gil Lavedra. "No lo veo mal, porque hay que tratar de establecer el orden público de la manera más pacífica posible", completó

Finalmente, el entrevistado dijo que "sin dudas las autoridades políticas no han tomado debida cuenta de la magnitud del tema ni han sabido tampoco prevenirlo". "Todos entendemos que la base de los reclamos son legítimos, pero no son de ahora. Entonces debían haber sido percibidos por la conducción política, que para eso está", concluyó.

La entrevista completa del programa No Tan Millennials, haciendo clic acá.