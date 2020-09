En nuestra provincia, ¿hay descontento policial?

En el marco de las protestas de la policía bonaerense, hablamos con el ex ministro de seguridad de nuestra provincia, el abogado Giani Vennier. Dijo que Mendoza está muy lejos de un descontento policial como el que se vive con la bonaerense.

Sobre la escala salarial de la policía de Mendoza, y en relación a la bonaerense, Vennier aseguró que "la nuestra es una buena". "Realmente lo que cobra la bonaerense es muy bajo", completó.

Ante esta reflexión le preguntamos entonces cuál sería el motivo por el cual el gobernador mendocino anunció ayer que adelantará los aguinaldos de la Fuerza: "No sé por qué lo hizo, pero me parece una medida prudente". "Yo no he escuchado que haya habido quejas acá, sí con la pandemia tal vez hayan bajado los servicios extraordinarios -que siempre es el 27% de la fuerza la que lo hace-, y eso haya representado una baja económica importante", completó.

Sobre los dichos del ex juez Ricardo Gil Lavedra en el aire de MDZ Radio, donde aseguró que policías armados frente a la Quinta de Olivos rozaban casi un hecho de sedición, Vennier le bajó el tono al análisis: "Sedición no, ni rebelión tampoco, porque eso sería amenazar a la decisión de la autoridad superior, de modo efectivo y amenazante, con la extracción del arma", explicó.

En aquel sentido opinó que "lo que sí es llamativo es que la actual conducción no haya estado advirtiendo esto". En tanto que a su entender "me parece un mensaje simbólico que fueran a la casa del gobernador y al presidente directamente, pasando por arriba de (Sergio) Berni".

En su opinión, "que lo salteen a Berni y vayan a Kicillof puede prestarse para muchas interpretaciones, pero el ministro, sin dudas, no queda bien parado". "El debía haber salido y dar la orden de que vuelvan a los cuarteles. Está renunciando a su obligación, está apañando o le están pasando por encima", sentenció.

Además, Vennier se sorprendió de que "de ningún lado salió la orden formal de que vuelvan a los cuarteles. Hay un acuerdo policial ahí, y es interesante que la política sepa leer lo que dice la Fuerza, porque de lo contrario los anuncios del gobernador Kicillof no sé si tendrán efecto".

"Me da temor de que ese miedo ideológico que hay a la policía se transmita en que no sepa manejarla y en eso me arriesgo a decir que hay un desconcierto de la política", manifestó el ex ministro de seguridad local.

Volviendo a un paralelismo con nuestra provincia, Vennier dijo que "en Mendoza se fortaleció la verticalidad de la Fuerza, con Cornejo. Nuestro discurso era muy social, porque la gente quiere que la policía la ayude, no que esté en contra. De hecho somos el único lugar del país que tenemos una defensoría de la policía, que funciona muy bien".

La entrevista completa, haciendo clic acá.