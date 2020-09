Directora de epidemiología: "Estamos en una situación muy crítica. El Gobernador deberá decidir"

La directora de epidemiología de la provincia, Andrea Falaschi, pasó por el aire de Uno Nunca Sabe. Detalló las cifras de la pandemia y aseguró que la situación es crítica.

La médica indicó que la situación en la provincia llevará a que el gobernador Rodolfo Suarez deba tomar una decisión sobre si se tomarán o no nuevas restricciones.

Mendoza en números

Falaschi dijo que "seguimos con un alto número de casos detectados diariamente, ya llevamos 12 mil casos positivos, de los cuales alrededor de 6700 están activos".

De esos números activos, según contó la médica, el 87% aproximadamente están en su domicilios, mientras que el 12% requiere internación y un porcentaje de esos casos necesita cuidados intensivos.

"La mayoría de las personas que se están contagiando están en las edades activas y productivas. El 60% es menor de 60 años y el grupo etáreo más infectado es entre los 30 y 40 años y entre los 40 y los 50 años. También empieza a aumentar en el grupo de los 20 años", detalló la funcionaria.

Por estas cifras, Falaschi dijo que "claramente es la población activa, la que se está moviendo, aquella que se está contagiando con mayor frecuencia y que se espera que tenga los casos más leves. Pero en las últimas semanas hemos visto un aumento de casos que han requerido internación en esas edades y que han puesto muy en tensión al sistema de salud".

Ante esto, la directora de epidemiología de la provincia se lamentó de que "a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, las unidades de cuidados intensivos están en un punto crítico de ocupación". Para ella, "la única forma de disminuir la tasa de infección es con el aislamiento de los positivos y el escudamiento de los contactos estrechos".

Por otro lado, en referencia a los hisopados, Falaschi dijo que la capacidad, tanto técnica como humana, están desbordadas. Aseguró que los laboratorios trabajan 24 hs, por lo cual están haciendo tratativas para incrementar estos centros.

Sobre la decisión de cerrar o no las actividades, la funcionaria prefirió no opinar, ya que no aseguró es competencia de ella, pero comentó que "el punto de inflexión será el punto crítico, donde el sistema de salud colapse. Eso lo mira el Gobernador día a día y él tendrá que tomar la decisión en torno a esto".

"Estamos en una situación muy crítica, las camas de terapia están al límite en el sector público y queda un porcentaje en la parte privada. Pero bueno, también se está trabajando en una estrategia sanitaria", concluyó.

La entrevista completa, acá.