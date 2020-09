En qué se basan los médicos para "elegir a quien salvar"

En el programa No Tan Millennials hablamos con Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI). Nos dijo que se están preparando para lo peor.

Respecto de la situación actual del personal sanitario, Reina comentó que se encuentran con mucho trabajo, agotados y muy estresados. Pero que aún así, la relación entre ellos es de mucho compañerismo y apoyo.

Lamentablemente la intensivista vaticinó que, a su entender, tampoco el mes próximo tendrán respiro. De hecho, dijo que "nos preparamos para que las cosas empeoren, por lo menos para intentar estar lo mejor parados en esa situación".

Reina manifestó que, desde lo personal, se encuentra muy preocupada por el abrupto incremento de casos que se ha generalizado en todo el país: "Hoy 20 provincias están muy mal". Al respecto, aseguró que "estamos lejos de tener esto resuelto y tampoco sabemos qué va a pasar después".

Reina: "La universidad de medicina saca médicos, pero la especialización para intensivista requiere luego 4 años más de especialización".

La especialista en cuidados intensivos teme que se presente el panorama más negativo y es que la situación empeore en las semanas próximas. "Por eso es importante que la gente tome conciencia y no se relaje con las medidas básicas, que funcionan si se implementan correctamente". De lo contrario, "no nos va a ir bien", sentenció.

Sobre el futuro, Reina también se mostró preocupada por el impacto que generará esta pandemia. "Nunca vivimos esto. La N1 H1 creíamos que era la peor pandemia, pero duró 3 o 4 meses, que aún así fueron larguísimos. En cambio, la evolución de aquel virus fue muy diferente a este".

Protocolos de bioética

Reina es intensivista desde hace 36 años y asegura que "nunca me ha pasado elegir a quién sacarle un respirador para ponerselo a otro, y espero que no me pase". De todos modos, aclaró que, como es posible que llegue ese momento, existen protocolos de bioética que son muy profesionales.

Los mismos, según comentó, tienen varios pasos en los que se evalúan diferentes condiciones del paciente: "La edad es uno de los factores, pero no es el único ni el fundamental. También se ve la comorbilidad, las situaciones en los cuales llegan, a través de ciertas herramientas médicas también miden alteraciones de los órganos y si han estado en algún tipo de tratamiento", entre otros aspectos.

Con aquellos datos, "se puntúa, se habla en el grupo de bioética y se va evaluando", finalizó.

"En este momento el panorama realmente es dramático en prácticamente todo el país"#EnLinea > Rosa Reina, presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI)



Podés escuchar la entrevista completa, haciendo clic acá.