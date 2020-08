Este sector sigue creciendo pese a las crisis y la ley del teletrabajo perjudica

En el programa Uno Nunca Sabe, hablamos con Rodolfo Giro, director del Polo TIC. Nos contó sobre el despegue que ha tenido el sector tecnológico y se mostró a favor de los dichos de Mario Pergolini contra la ley de teletrabajo.

Giro aclaró durante la entrevista que más que hablar de sector tecnológico, se vuelcan por llamarlo "sector del conocimiento", ya que se involucran otras áreas dentro de el. Explicado esto, comentó que el sector "es atípico y contracíclico", ya que continúan creciendo pese a las distintas crisis.

Puntualmente sobre la pandemia dijo que sí les exigió reconfigurarse, pero "como la tecnología está en permanente evolución, estamos acostumbrados a los cambios y nos podemos adaptar". "Esta cuarentena hizo que la transformación digital ya no fuese un futuro, sino que ya pasó y se institucionalizó. Incluso hay actividades que van a seguir con esta modalidad cuando termine la cuarentena", completó.

De todos modos, si bien creció el sector, el director del Polo TIC aseguró que también se vieron afectados por la crisis de modo indirecto, ya que otras empresas que son clientes de ellos tuvieron que darle de baja a ciertos proyectos y se rompió la cadena de paso. Aún así, dijo con optimismo que "en general nuestro sector está bien, o sea, está mejor que varios sectores de la economía tradicional".

Fortalezas del sector del conocimiento

Giro le atribuyó el buen paso por la crisis del sector a tres factores fundamentales:

La buena articulación público-privada y académica. "Hay un buen diálogo que permite la coordinación y que vayamos trabajando en políticas que trascienden al Gobierno de turno, eso ha permitido que el sector crezca", dijo.

Son naturalmente exportadores:"Nuestras empresas venden poco en Mendoza, la mayoría lo hace al exterior. Hay facilidad para que podamos trabajar en el mundo, ya que nuestro terreno es Internet y no tenemos fronteras que impidan el libre comercio", expresó Giro.

El talento que hay en Mendoza. "Hay diversidad en la oferta educativa de nuestra provincia y cada vez se suman más profesiones al área del conocimiento. Esto permite la integración de nuestro sector con otras carreras".

Críticas a la ley de teletrabajo

"Creíamos que con este Gobierno iba a haber una buena relación con el sector, pero lamentablemente no ha sido así. De hecho, ellos generaron la ley de software original, en el Gobierno de Kirchner. Sin embargo, desde que surgió la ley de Emergencia, quedó sin efecto la Ley de Conocimiento, la cual había sido muy consensuada y ahora ha quedado en el limbo", manifestó el especialista.

Continuando con las críticas dijo que en medio de la anterior situación descripta surgió la Ley de Teletrabajo que no le conviene a su sector, "ni a ninguno", manifestó.

Justamente, sobre este tema, Mario Pergolini dijo ayer que los legisladores "son unos imbéciles" y que "hacen todo lo posible para que la gente no dé trabajo", entre otras críticas a la norma de trabajo a distancia. Giró, si bien expresó que no coincidía en los modos del periodista, concuerda son sus dichos.

"Se trata de una ley que no fue consultada con el sector, entró por la ventana con un sesgo muy sindical. Es una norma con una visión antigua, mediante la cual están tratando de copiar la metodología de trabajo convencional en un ambiente de teletrabajo, lo cual es insólito y contradictorio", sentenció Giro.

El director del polo Tic dijo que la base de esa ley debía ser la flexibilidad, tanto para bajar los costos de los empresarios, como para darle más libertades al trabajador. Sin embargo, "le pone un montón de trabas y regulaciones que las Pymes no pueden afrontar", opinó. "Va a obligar a muchas empresas a volver atrás. No sólo que no la van a implementar, sino que va a generar problemas legales a futuro", completó el especialista.

Giro: "El teletrabajo nos orientaba por objetivos, no por horas. Pero con estos cambios no se puede, hay que fijar y controlar un horario. Es volver un paso para atrás".

Giro ejemplificó aspectos que a su entender son grises dentro de la ley: "Nosotros estábamos evaluando contratar a personas de otras provincias, pero la ley dice que si el empleado no quiere seguir teletrabajando vos tenés la obligación de ponerle una oficina a disposición y si no lo hacés, se puede considerar despedido".

Finalmente y continuando con las críticas dijo que tampoco está claro cómo van a evaluar los accidentes laborales. "¿Qué pasa si en el horario de trabajo estás cocinando y te quemás con la olla? ¿Es laboral o doméstico?", se preguntó irónico el especialista.

Podés escuchar la entrevista completa haciendo clic acá.