Positividad tóxica: si sos extremadamente optimista, podés dañar la salud de otros

En el programa El Permitido, de MDZ Radio, hablamos con Analía Forti, licenciada en Ciencias para la Familia y consultora Psicológica.

"Existen momentos en los que una persona se siente mal y no necesita que alguien le diga que ´todo pasará", nos dijo la especialista. "Eso es una positividad tóxica, porque daña", completó.

En aquel sentido, la especialista reconoció que uno no puede de todas las experiencias encontrar algo bueno. En cambio, sí recomienda que ante determinadas experiencias tristes, traumáticas o angustiantes, decidir con responsabilidad tomar una actitud determinada. Esta puede ser de valor, de coraje, de fortaleza o, incluso, de vivir el dolor y agotar esa angustia.

De todos modos, respecto de las personas que le exigen a otros sentirse bien pese a su tristeza, Forti dijo que "muchas veces no lo hacen con mala intención, sino en un momento inadecuado".

"Hay que agradecerle al otro sus palabras y transmitirle que lo que necesito no es encontrarle lo positivo a la situación", dijo Forti

Por otro lado, la licenciada explicó que hay mecanismos de defensa que tenemos los seres humanos, que nos llevan a estos casos de positivismo extremo, pero hizo énfasis en que los debemos controlar. Para detallar esto, ilustró la situación con un ejemplo real: "En el momento en el que empezamos a escuchar sobre el coronavirus apareció una cuestión de negación (esto no está pasando). Pero eso no se puede convertir en un positivismo negador de la realidad y decir 'voy a salir sin barbijo y no me va a pasar nada porque yo tengo el pensamiento de que soy sano".

Tips para reaccionar frente a una persona con "positividad tóxica"

Por último, la licenciada Forti brindó tres recomendaciones para actuar frente a una persona siempre positiva:

No entramparse. Hay que aprender a transitar dolor, porque te conduce a lugares de crecimiento.

No volverse fanático de determinadas posiciones, porque te ciegan y no te dejan abrir otras perspectivas.

No enojarse ni juzgar, sino agradecer el aporte de esa persona y en todo caso explicarle lo que te hace mal.

