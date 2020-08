¡Insólita pelea! La Mona Jiménez versus el diputado nacional Luis Juez

El diputado nacional de Juntos por el Cambio por Córdoba, Luis Juez contó en el aire de MDZ Radio una pelea jurídica con la Mona Jiménez que, según dijo, le costó la gobernación de Córdoba.

Todo comenzó cuando el conductor del programa No Tan Millenials, Nicolás Attias, inició la entrevista planteándole un debate a Juez: "¿Rodrigo o la Mona Jiménez?". "Rodrigo en Córdoba no tuvo posibilidad, le cerraron las puertas. Aunque se hizo famoso en Buenos Aires, en Córdoba nunca explotó. Acá el cuarteto está medio blindado", explicó Juez.

Finalmente, el diputado nacional se explayó contando que el peso de la Mona Jiménez es tan grande en la capital del cuarteto que a él le costó un gobierno. Dando detalles del caso, dijo que "cuando era fiscal anticorrupción de Córdoba me llegó un expediente sobre un crédito otorgado en el Gobierno de (Eduardo) Angeloz, del Banco Social a una sociedad rara". "Eran como 10 millones de dólares y que, por supuesto, no los habían devuelto. Cuando cité a los responsables me cayeron la mujer de la Mona y la Mona", recordó Juez.

Continuando con esa narración, Juez explicó que "le dije que tenía que devolver la plata, pero la Mona ponía excusas. Después encontraron la vuelta: me llamó el gobernador, me sacó el expediente y se lo dio al fiscal de Estado". "Yo quedé como un boludo", remarcó el diputado cordobés. Por esa causa, "terminó preso el 80% del gobierno de Angeloz y todos los que tomaron crédito y no lo devolvieron, salvo La Mona", finalizó.

Pero la historia de rispidez con el artista tuvo otro capítulo, ya cuando Juez era intendente en Córdoba: "Por aquel entonces los bailes estaban muy cuidados, ya que siempre a la salida había conflictos. Un día tuvimos un quilombazo con la Mona porque había organizado uno con una habilitación trucha", dijo el actual legislador.

"Les clausuré, les armé un quilombo terrible y a partir de ahí el tipo se enojo enormemente conmigo. Me peleé tremendamente", contó el diputado nacional. "Hay que decirle que no a la Mona en Córdoba", reflexionó. Y continuó narrando que "yo con Juana, con la mujer, tengo una gran relación, pero Carlitos es más difícil".

Luis Juez contó que aún hoy es amenazado por un fan de la mona. "Es difícil para mi ir a barrios populares", dijo.

Finalmente, Juez aseguró que esos conflictos con la Mona Jiménez, a su entender, le costaron el gobierno provincial, porque el artista, "paraba los bailes y decía que no había que votar a Luis Juez, porque era un botón y un vigilante". "Fue un momento complejo y delicado, pero yo no me arrepiento", recordó el legislador nacional.

La nota completa, con esta anécdota y análisis políticos del diputado nacional Luis Juez, podés escucharla haciendo clic acá.