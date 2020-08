El intendente oficialista que reclama por el aumento de la inseguridad

La inseguridad es uno de los temas que comienza a aparecer como reclamo bajo el manto de la pandemia. Ahora, algunos intendentes comienzan a reclamar por el tema. Y un oficialista fue el primero en alzar la voz y pedirle al Gobierno que tome medidas.

El intendente de Rivadavia, el radical Miguel Ronco, dijo que en su departamento la situación es insostenible. Tanto que desconfían de todos. Según relató el Intendente de este municipio "cualquiera es un ladrón". "Pasa alguien por la puerta de tu casa y ya te produce una sensación de que va pasando un delincuente y tal vez es un ciudadano común y corriente", advirtió en una entrevista que se le realizó en MDZ Radio.

Ronco aseguró: "Como intendente me preocupo por mi pueblo por eso he convocado al Ministro de Seguridad Raúl Levrino y a todas las fuerzas policiales". La queja es por la falta de personal, pero también de materiales. "Los móviles son viejos, hay que cambiar el modelo porque se rompen y el presupuesto no da abasto", agregó.

Por eso, el Jefe Comunal pidió respuestas y mañana a las 11 habrá una reunión entre los integrantes del Ejecutivo municipal, la cúpula de la policía y el propio ministro de Seguridad Raúl Levrino, que recibirán a vecinos. El objetivo de este encuentro es acordar estrategias para poder combatir la delincuencia, que según manifestaron algunos residentes "ha crecido sustancialmente en estos días".

El jefe comunal detalló: "Al principio de la pandemia, había decaído la delincuencia y habíamos bajado en un 80% el delito y ahora no sabemos cuál es el motivo por el que se ha incrementado nuevamente". Agregó además que hay mucha reincidencia. "Los que delinquen lo hacen de manera reiterativa. En cada pueblo, conocemos muy bien quienes son los delincuentes y quién es la gente que trabaja", aseguró.

